https://ria.ru/20210112/kurs-1592706674.html
Официальный курс евро на среду снизился на 49 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 49 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки - до 90,3227 рубля, курс доллара - на 24,94 копейки - до 74,2663 рубля,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:05
2021-01-12T13:05
2021-01-12T13:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590188384_0:0:2195:1235_1920x0_80_0_0_72055c9383eb4151b0b4c99dfc97c571.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки - до 90,3227 рубля, курс доллара - на 24,94 копейки - до 74,2663 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 35,8 копейки, составив 81,4917 рубля.
https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590188384_0:0:2017:1513_1920x0_80_0_0_f4b3c465d969b42ff30e08de358deeed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика