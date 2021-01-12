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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210112/kurs-1592706674.html
Официальный курс евро на среду снизился на 49 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 49 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки - до 90,3227 рубля, курс доллара - на 24,94 копейки - до 74,2663 рубля,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:05
2021-01-12T13:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки - до 90,3227 рубля, курс доллара - на 24,94 копейки - до 74,2663 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 35,8 копейки, составив 81,4917 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 49 копеек

13:05 12.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки - до 90,3227 рубля, курс доллара - на 24,94 копейки - до 74,2663 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 35,8 копейки, составив 81,4917 рубля.
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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