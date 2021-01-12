https://ria.ru/20210112/kurs-1592706674.html

Официальный курс евро на среду снизился на 49 копеек

Официальный курс евро на среду снизился на 49 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки - до 90,3227 рубля, курс доллара - на 24,94 копейки - до 74,2663 рубля,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:05

2021-01-12T13:05

2021-01-12T13:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки - до 90,3227 рубля, курс доллара - на 24,94 копейки - до 74,2663 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 35,8 копейки, составив 81,4917 рубля.

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика