https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592752661.html

Число людей в палатках для обогрева ограничат в Подмосковье на Крещение

Число людей в палатках для обогрева ограничат в Подмосковье на Крещение

Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:39

2021-01-12T17:39

2021-01-12T17:39

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."В масках и перчатках нырять, конечно, никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ограничение количества людей в палатках, нужно", - заявила главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова, которую цитирует пресс-служба регионального правительства.Ранее сообщалось, что на Крещение в Подмосковье оборудуют более 220 мест для купания: 66 из них будут на открытых водоемах, 75 — в прудах, остальные – в местах проведения мероприятий. При этом общественный транспорт региона будет работать до двух часов ночи, интервал движения составит не более 20 минут.

https://ria.ru/20210112/kreschenie-1592739891.html

московская область (подмосковье)

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новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье)