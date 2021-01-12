https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592752661.html
Число людей в палатках для обогрева ограничат в Подмосковье на Крещение
Число людей в палатках для обогрева ограничат в Подмосковье на Крещение
Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:39
2021-01-12T17:39
2021-01-12T17:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."В масках и перчатках нырять, конечно, никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ограничение количества людей в палатках, нужно", - заявила главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова, которую цитирует пресс-служба регионального правительства.Ранее сообщалось, что на Крещение в Подмосковье оборудуют более 220 мест для купания: 66 из них будут на открытых водоемах, 75 — в прудах, остальные – в местах проведения мероприятий. При этом общественный транспорт региона будет работать до двух часов ночи, интервал движения составит не более 20 минут.
https://ria.ru/20210112/kreschenie-1592739891.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
"В масках и перчатках нырять, конечно, никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ограничение количества людей в палатках, нужно", - заявила главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова, которую цитирует пресс-служба регионального правительства.
Ранее сообщалось, что на Крещение в Подмосковье оборудуют более 220 мест для купания: 66 из них будут на открытых водоемах, 75 — в прудах, остальные – в местах проведения мероприятий. При этом общественный транспорт региона будет работать до двух часов ночи, интервал движения составит не более 20 минут.