Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592752661.html
Число людей в палатках для обогрева ограничат в Подмосковье на Крещение
Число людей в палатках для обогрева ограничат в Подмосковье на Крещение
Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:39
2021-01-12T17:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154947/55/1549475528_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_368da3bc9c0daca53c7c17ed6a6137e7.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."В масках и перчатках нырять, конечно, никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ограничение количества людей в палатках, нужно", - заявила главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова, которую цитирует пресс-служба регионального правительства.Ранее сообщалось, что на Крещение в Подмосковье оборудуют более 220 мест для купания: 66 из них будут на открытых водоемах, 75 — в прудах, остальные – в местах проведения мероприятий. При этом общественный транспорт региона будет работать до двух часов ночи, интервал движения составит не более 20 минут.
https://ria.ru/20210112/kreschenie-1592739891.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154947/55/1549475528_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_3082f8a3e79b979be0b0a48fea7bd711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье)

Число людей в палатках для обогрева ограничат в Подмосковье на Крещение

17:39 12.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС делает прорубь для крещенской купели на реке Обь
Сотрудник МЧС делает прорубь для крещенской купели на реке Обь - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число людей в палатках для обогрева и переодевания ограничат в Подмосковье на крещенских купаниях из-за риска заражения коронавирусом, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
"В масках и перчатках нырять, конечно, никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ограничение количества людей в палатках, нужно", - заявила главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова, которую цитирует пресс-служба регионального правительства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 16:27Религия и мировоззрение
В Красноярске отменили крещенские купания
Ранее сообщалось, что на Крещение в Подмосковье оборудуют более 220 мест для купания: 66 из них будут на открытых водоемах, 75 — в прудах, остальные – в местах проведения мероприятий. При этом общественный транспорт региона будет работать до двух часов ночи, интервал движения составит не более 20 минут.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния