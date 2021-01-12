https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592686984.html

Храмы в Артеме из-за коронавируса закроют в ночь на Крещение

Храмы в Артеме из-за коронавируса закроют в ночь на Крещение

Храмы на Крещение в Артеме Приморского края будут закрыты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:09

2021-01-12T11:09

2021-01-12T11:09

религия и мировоззрение

крещение господне

новости - религия и мировоззрение

крещенские купания

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Храмы на Крещение в Артеме Приморского края будут закрыты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает администрация городского округа."В православных храмах купелей в этом году организовано не будет. Одна из основных причин - меры профилактики новой коронавирусной инфекции. В ночь с 18 на 19 января храмы в Артёмовском городском округе будут закрыты для посещения. Освященную воду по традиции верующие смогут набрать на территории православных приходов", - говорится в сообщении.В Артеме организуют иордань для крещенского купания, которая будет открыта с 23.30 местного времени 18 января до 03.00 19 января. Перед купанием настоятель православного прихода храма в честь иконы Божьей Матери проведет богослужение и чин великого освящения воды.Все мероприятия пройдут при соблюдении мер профилактики коронавируса. При посещении праздничных богослужений и храмов нужно соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты, сообщает администрация.Представитель Владивостокской епархии сообщил РИА Новости, что вопрос организации мероприятий на Крещение в храмах Приморья пока уточняется.В правительстве региона РИА Новости добавили, что при проведении крещенских мероприятий в крае сохраняются стандартные при массовых мероприятиях меры безопасности.

https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592685738.html

https://ria.ru/20210111/kreschenie-1592576281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение господне, новости - религия и мировоззрение, крещенские купания