Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592686984.html
Храмы в Артеме из-за коронавируса закроют в ночь на Крещение
Храмы в Артеме из-за коронавируса закроют в ночь на Крещение
Храмы на Крещение в Артеме Приморского края будут закрыты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:09
2021-01-12T11:09
религия и мировоззрение
крещение господне
новости - религия и мировоззрение
крещенские купания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586485091_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a31e76c7464c3a25992ffcfe75620c1e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Храмы на Крещение в Артеме Приморского края будут закрыты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает администрация городского округа."В православных храмах купелей в этом году организовано не будет. Одна из основных причин - меры профилактики новой коронавирусной инфекции. В ночь с 18 на 19 января храмы в Артёмовском городском округе будут закрыты для посещения. Освященную воду по традиции верующие смогут набрать на территории православных приходов", - говорится в сообщении.В Артеме организуют иордань для крещенского купания, которая будет открыта с 23.30 местного времени 18 января до 03.00 19 января. Перед купанием настоятель православного прихода храма в честь иконы Божьей Матери проведет богослужение и чин великого освящения воды.Все мероприятия пройдут при соблюдении мер профилактики коронавируса. При посещении праздничных богослужений и храмов нужно соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты, сообщает администрация.Представитель Владивостокской епархии сообщил РИА Новости, что вопрос организации мероприятий на Крещение в храмах Приморья пока уточняется.В правительстве региона РИА Новости добавили, что при проведении крещенских мероприятий в крае сохраняются стандартные при массовых мероприятиях меры безопасности.
https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592685738.html
https://ria.ru/20210111/kreschenie-1592576281.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586485091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f63f1ae0ddddaae3ef1ba45ef76e6677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крещение господне, новости - религия и мировоззрение, крещенские купания

Храмы в Артеме из-за коронавируса закроют в ночь на Крещение

11:09 12.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены клуба закаливания во время открытия сезона зимнего купания на озере "Блюдце" в Новосибирске
Члены клуба закаливания во время открытия сезона зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Храмы на Крещение в Артеме Приморского края будут закрыты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает администрация городского округа.
"В православных храмах купелей в этом году организовано не будет. Одна из основных причин - меры профилактики новой коронавирусной инфекции. В ночь с 18 на 19 января храмы в Артёмовском городском округе будут закрыты для посещения. Освященную воду по традиции верующие смогут набрать на территории православных приходов", - говорится в сообщении.
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 11:04Религия и мировоззрение
Крещенские купания не опаснее, чем поход в магазин, считает религиовед
В Артеме организуют иордань для крещенского купания, которая будет открыта с 23.30 местного времени 18 января до 03.00 19 января. Перед купанием настоятель православного прихода храма в честь иконы Божьей Матери проведет богослужение и чин великого освящения воды.
Все мероприятия пройдут при соблюдении мер профилактики коронавируса. При посещении праздничных богослужений и храмов нужно соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты, сообщает администрация.
Представитель Владивостокской епархии сообщил РИА Новости, что вопрос организации мероприятий на Крещение в храмах Приморья пока уточняется.
Члены клуба закаливания во время открытия сезона зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 14:34Религия и мировоззрение
Роспотребнадзор предложил запретить в Омске крещенские купания
В правительстве региона РИА Новости добавили, что при проведении крещенских мероприятий в крае сохраняются стандартные при массовых мероприятиях меры безопасности.
 
Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеНовости - Религия и мировоззрениеКрещенские купания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния