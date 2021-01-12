https://ria.ru/20210112/krid-1592555052.html

Егор Крид отдыхает в Дубае с популярной тиктокершей

Егор Крид отдыхает в Дубае с популярной тиктокершей

Российский музыкант Егор Крид отдыхает в Дубае со своей новой подругой, 19-летней тиктокершей и певицей Валей Карнавал. Это стало ясно из их публикаций в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:20

2021-01-12T00:20

2021-01-12T00:20

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид отдыхает в Дубае со своей новой подругой, 19-летней тиктокершей и певицей Валей Карнавал. Это стало ясно из их публикаций в Instagram. Крид и Карнавал разместили на страницах в соцсети снимки и видео, сделанные в одном и том же месте — знаменитом цветочном саду. Однако совместную фотографию, которую так ждут многие поклонники, они пока не публиковали."Я жду фоточку с Валей", "Валькина рука там, на видео", "Они в одном парке с Валей", — пишут пользователи.А вот Тимати у себя в Instagram "засветил" пару, опубликовав видео, на котором Егор Крид и Валя Карнавал сидят рядом в ресторане и улыбаются.При этом он подшутил над образом коллеги по сцене. "Думал, я не узнаю его по маникюру, венку на голове и розовой кофточке", — написал рэпер. В первых числах января тиктокерша подтвердила в сторис Instagram, что встречается с Егором Кридом. Ранее в Сети появилось видео, на котором они вместе отмечают Новый год в компании Филиппа Киркорова и других знаменитостей. Крид и Карнавал при этом ведут себя как пара: мило улыбаются и о чем-то шепчутся.О возможном романе звезд Рунета заговорили еще летом — после того, как музыкант опубликовал на YouTube клип на трек "Девочка с картинки". В нем Крид и Карнавал играют двух хакеров, которые испытывают друг к другу романтические чувства.

https://ria.ru/20201220/krid-1589930967.html

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новости - туризм, youtube, дубай (город), знаменитости, егор крид, звезды