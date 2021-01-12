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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/kreschenie-1592739891.html
В Красноярске отменили крещенские купания
В Красноярске отменили крещенские купания
Крещенские купания в Красноярске не будут проводиться из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Красноярской епархии. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:27
2021-01-12T16:27
религия и мировоззрение
иисус христос
крещение господне
иордан
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 12 янв – РИА Новости. Крещенские купания в Красноярске не будут проводиться из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Красноярской епархии.Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."Организованных купелей в Красноярске не будет в этом году", - сказал собеседник агентства.В епархии отметили, что для верующих это не будет каким-то ограничением, так как купание само по себе не является частью религиозного обряда, но культурологической традицией. Для верующих важны богослужения и святая вода, которая в праздник освящается в храмах.По данным управления Роспотребнадзора Красноярского края, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 50334 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки 315 случаев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592686984.html
https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592685738.html
иордан
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иисус христос, крещение господне, иордан, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск

В Красноярске отменили крещенские купания

16:27 12.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КРАСНОЯРСК, 12 янв – РИА Новости. Крещенские купания в Красноярске не будут проводиться из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Красноярской епархии.
Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
Члены клуба закаливания во время открытия сезона зимнего купания на озере Блюдце в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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"Организованных купелей в Красноярске не будет в этом году", - сказал собеседник агентства.
В епархии отметили, что для верующих это не будет каким-то ограничением, так как купание само по себе не является частью религиозного обряда, но культурологической традицией. Для верующих важны богослужения и святая вода, которая в праздник освящается в храмах.
По данным управления Роспотребнадзора Красноярского края, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 50334 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки 315 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеИисус ХристосКрещение ГосподнеИорданНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярск
 
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