https://ria.ru/20210112/kreschenie-1592739891.html

В Красноярске отменили крещенские купания

В Красноярске отменили крещенские купания

Крещенские купания в Красноярске не будут проводиться из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Красноярской епархии. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:27

2021-01-12T16:27

2021-01-12T16:27

религия и мировоззрение

иисус христос

крещение господне

иордан

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 12 янв – РИА Новости. Крещенские купания в Красноярске не будут проводиться из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Красноярской епархии.Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."Организованных купелей в Красноярске не будет в этом году", - сказал собеседник агентства.В епархии отметили, что для верующих это не будет каким-то ограничением, так как купание само по себе не является частью религиозного обряда, но культурологической традицией. Для верующих важны богослужения и святая вода, которая в праздник освящается в храмах.По данным управления Роспотребнадзора Красноярского края, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 50334 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки 315 случаев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592686984.html

https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592685738.html

иордан

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, крещение господне, иордан, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск