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Как быстрее справиться с кредитными обязательствами
Как быстрее справиться с кредитными обязательствами
Продолжающаяся пандемия коронавируса является источником дополнительных рисков для людей, которые берут кредиты. Как минимизировать эти риски, рассказала в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:07
2021-01-12T04:07
кредит
экономика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Продолжающаяся пандемия коронавируса является источником дополнительных рисков для людей, которые берут кредиты. Как минимизировать эти риски, рассказала в интервью радио Sputnik финансовый консультант, создатель проекта "Личный актив" Ксения ВоронинаК Новому году многие банки запустили специальные праздничные программы, при этом обычно объявляется об особых льготных условиях. Однако при этом санкции в отношении тех, кто не сможет справиться с выплатами по кредиту, могут быть весьма жесткими.В нынешней ситуации, когда коронавирус остается дополнительным фактором риска, следует особенно тщательно рассматривать свои финансовые возможности, отметила Ксения Воронина. По ее словам, факторы риска должны учитываться всегда, не только во время пандемии.Популярной банковской услугой является рефинансирование кредита (перекредитование) – получение нового займа для погашения предыдущего. Финансовый консультант уточнила, что в ряде случаев перекредитование является разумным шагом, а в других случаях это, скорее, "тревожный звонок". "Если мы говорим о рефинансировании, когда, например, это делается для снижения ставки, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, это разумно. Если у человека не хватает денег именно на текущие выплаты, и ради этого берется кредит, "снежный ком" увеличивается – это уже тревожный звонок, надо снимать с себя лишнее бремя", – уверена Ксения Воронина.В том случае, если выплаты по кредитам становятся неразрешимой проблемой, то выход из ситуации может быть двояким, считает эксперт. Оптимальным вариантом, конечно, является поиск дополнительного дохода."Если такой возможности нет, можно задуматься о банкротстве – благо у нас сейчас есть банкротство физических лиц, даже появилась упрощенная процедура", – сказала Ксения Воронина.
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кредит, экономика

Как быстрее справиться с кредитными обязательствами

04:07 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Продолжающаяся пандемия коронавируса является источником дополнительных рисков для людей, которые берут кредиты. Как минимизировать эти риски, рассказала в интервью радио Sputnik финансовый консультант, создатель проекта "Личный актив" Ксения Воронина
К Новому году многие банки запустили специальные праздничные программы, при этом обычно объявляется об особых льготных условиях. Однако при этом санкции в отношении тех, кто не сможет справиться с выплатами по кредиту, могут быть весьма жесткими.
В нынешней ситуации, когда коронавирус остается дополнительным фактором риска, следует особенно тщательно рассматривать свои финансовые возможности, отметила Ксения Воронина. По ее словам, факторы риска должны учитываться всегда, не только во время пандемии.

"Должна быть подушка безопасности минимум на 6 месяцев, потеря дохода может случиться не только из-за болезни, но и из-за экономической ситуации, изменений на рынке", – пояснила для радио Sputnik Ксения Воронина.

Популярной банковской услугой является рефинансирование кредита (перекредитование) – получение нового займа для погашения предыдущего. Финансовый консультант уточнила, что в ряде случаев перекредитование является разумным шагом, а в других случаях это, скорее, "тревожный звонок".
"Если мы говорим о рефинансировании, когда, например, это делается для снижения ставки, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, это разумно. Если у человека не хватает денег именно на текущие выплаты, и ради этого берется кредит, "снежный ком" увеличивается – это уже тревожный звонок, надо снимать с себя лишнее бремя", – уверена Ксения Воронина.
В том случае, если выплаты по кредитам становятся неразрешимой проблемой, то выход из ситуации может быть двояким, считает эксперт. Оптимальным вариантом, конечно, является поиск дополнительного дохода.
"Если такой возможности нет, можно задуматься о банкротстве – благо у нас сейчас есть банкротство физических лиц, даже появилась упрощенная процедура", – сказала Ксения Воронина.
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 19:26
Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии
 
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