https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592753857.html

В Ростовской области выявили 50 повторных случаев заболевания COVID-19

В Ростовской области выявили 50 повторных случаев заболевания COVID-19

Более 50 случаев повторного заболевания COVID-19 выявлено в Ростовской области, сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:44

2021-01-12T17:44

2021-01-12T17:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Более 50 случаев повторного заболевания COVID-19 выявлено в Ростовской области, сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.Ковалев напомнил про важность соблюдения мер профилактики, в том числе переболевшими коронавирусом и привитыми от этой инфекции людьми."Маска, дистанция - они не отменяются для тех, кто переболел или привился", - подчеркнул он.По данным областного Роспотребнадзора, на вторник в регионе зарегистрировано 56349 случаев заболевания коронавирусом, из них 394 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 46466 человек, 2242 человека умерли. Лечение в стационарах получают 2972 пациента, из них 273 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ростовская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество