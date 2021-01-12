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В Ростовской области выявили 50 повторных случаев заболевания COVID-19
В Ростовской области выявили 50 повторных случаев заболевания COVID-19
Более 50 случаев повторного заболевания COVID-19 выявлено в Ростовской области, сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:44
2021-01-12T17:44
2021-01-12T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Более 50 случаев повторного заболевания COVID-19 выявлено в Ростовской области, сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.Ковалев напомнил про важность соблюдения мер профилактики, в том числе переболевшими коронавирусом и привитыми от этой инфекции людьми."Маска, дистанция - они не отменяются для тех, кто переболел или привился", - подчеркнул он.По данным областного Роспотребнадзора, на вторник в регионе зарегистрировано 56349 случаев заболевания коронавирусом, из них 394 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 46466 человек, 2242 человека умерли. Лечение в стационарах получают 2972 пациента, из них 273 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости.
Более 50 случаев повторного заболевания COVID-19 выявлено в Ростовской области
, сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу глава Роспотребнадзора
по Ростовской области Евгений Ковалев.
"В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах", - сказал он, уточнив, что возраст повторно заболевших – от 18 до 79 лет.
Ковалев напомнил про важность соблюдения мер профилактики, в том числе переболевшими коронавирусом и привитыми от этой инфекции людьми.
"Маска, дистанция - они не отменяются для тех, кто переболел или привился", - подчеркнул он.
По данным областного Роспотребнадзора, на вторник в регионе зарегистрировано 56349 случаев заболевания коронавирусом, из них 394 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 46466 человек, 2242 человека умерли. Лечение в стационарах получают 2972 пациента, из них 273 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.