https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592752004.html

Врачи оценили риски долгосрочных последствий легкой формы COVID-19

Врачи оценили риски долгосрочных последствий легкой формы COVID-19

Две трети пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий заболевания, сообщаетcя в журнале Annals of the American... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:36

2021-01-12T17:36

2021-01-12T17:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Две трети пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий заболевания, сообщаетcя в журнале Annals of the American Thoracic Society.Специалисты провели исследование с участием 153 пациентов с COVID-19 в период с марта по май 2020 года. Также спустя 75 дней было проведено повторное обследование. Выяснилось, что у 62 процентов заболевших здоровье не восстановилось даже спустя несколько месяцев после постановки диагноза.При этом пациенты с легкой формой COVID-19 в среднем так же часто сообщали о долгосрочных симптомах, как и перенесшие заболевание в тяжелой форме. Среди наиболее часто упоминаемых жалоб оказались повышенная утомляемость, одышка и "мозговой туман".По мнению специалистов, долгосрочные последствия могут быть вызваны нарушением кондиционирования сердечно-сосудистой системы и мышц, а не степенью поражения легких.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество