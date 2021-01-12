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Врачи оценили риски долгосрочных последствий легкой формы COVID-19
Врачи оценили риски долгосрочных последствий легкой формы COVID-19
Две трети пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий заболевания, сообщаетcя в журнале Annals of the American... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:36
2021-01-12T17:36
2021-01-12T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Две трети пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий заболевания, сообщаетcя в журнале Annals of the American Thoracic Society.Специалисты провели исследование с участием 153 пациентов с COVID-19 в период с марта по май 2020 года. Также спустя 75 дней было проведено повторное обследование. Выяснилось, что у 62 процентов заболевших здоровье не восстановилось даже спустя несколько месяцев после постановки диагноза.При этом пациенты с легкой формой COVID-19 в среднем так же часто сообщали о долгосрочных симптомах, как и перенесшие заболевание в тяжелой форме. Среди наиболее часто упоминаемых жалоб оказались повышенная утомляемость, одышка и "мозговой туман".По мнению специалистов, долгосрочные последствия могут быть вызваны нарушением кондиционирования сердечно-сосудистой системы и мышц, а не степенью поражения легких.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Две трети пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий заболевания, сообщаетcя в журнале Annals of the American Thoracic Society.
Специалисты провели исследование с участием 153 пациентов с COVID-19 в период с марта по май 2020 года. Также спустя 75 дней было проведено повторное обследование. Выяснилось, что у 62 процентов заболевших здоровье не восстановилось даже спустя несколько месяцев после постановки диагноза.
При этом пациенты с легкой формой COVID-19 в среднем так же часто сообщали о долгосрочных симптомах, как и перенесшие заболевание в тяжелой форме. Среди наиболее часто упоминаемых жалоб оказались повышенная утомляемость, одышка и "мозговой туман".
По мнению специалистов, долгосрочные последствия могут быть вызваны нарушением кондиционирования сердечно-сосудистой системы и мышц, а не степенью поражения легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.