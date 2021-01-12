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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592740703.html
В ВОЗ оценили влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом
В ВОЗ оценили влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом
Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:30
2021-01-12T16:30
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, могут ли новые мутации осложнить ситуацию с пандемией коронавируса в мире.Она подчеркнула, что нужно постоянно мониторить поведение вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания."Более высокая контагиозность (заразность – ред.) вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер", - добавила представитель ВОЗ.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590667969.html
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новый штамм коронавируса в британии, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания

В ВОЗ оценили влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом

16:30 12.01.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, могут ли новые мутации осложнить ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
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Она подчеркнула, что нужно постоянно мониторить поведение вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.
"Более высокая контагиозность (заразность – ред.) вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер", - добавила представитель ВОЗ.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобритания
 
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