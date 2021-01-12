https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592740703.html

В ВОЗ оценили влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом

В ВОЗ оценили влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом

Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:30

2021-01-12T16:30

2021-01-12T16:30

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

мелита вуйнович

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

великобритания

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, могут ли новые мутации осложнить ситуацию с пандемией коронавируса в мире.Она подчеркнула, что нужно постоянно мониторить поведение вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания."Более высокая контагиозность (заразность – ред.) вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер", - добавила представитель ВОЗ.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590667969.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590554300.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания