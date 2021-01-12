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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592740288.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 204 тысячи, скончался 1731 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:29
2021-01-12T16:29
распространение нового коронавируса
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в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 204 тысячи, скончался 1731 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 204 652 случая заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 376 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи

16:29 12.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 204 тысячи, скончался 1731 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 204 652 случая заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 376 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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