https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592740288.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 204 тысячи, скончался 1731 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:29
2021-01-12T16:29
2021-01-12T16:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592473180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_252e7b16e04a59151f413878fca47087.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 204 тысячи, скончался 1731 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 204 652 случая заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 376 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592473180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45d1412513f925a0d663ba1c057db4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире