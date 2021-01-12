https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592729332.html
В Армении заявили о проверке делегации на COVID-19 перед визитом в Москву
В Армении заявили о проверке делегации на COVID-19 перед визитом в Москву
Специалисты из России приезжали в Ереван и ознакомились с процессом тестирования на COVID-19 перед визитом в Москву армянской делегации, возглавляемой... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:16
2021-01-12T15:16
2021-01-12T15:16
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ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Специалисты из России приезжали в Ереван и ознакомились с процессом тестирования на COVID-19 перед визитом в Москву армянской делегации, возглавляемой премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе кабмина.Пашинян отправился в Москву 11 января для участия в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым."Так как перед визитом все члены делегации должны были пройти тестирование, из России в Армению прибыл медицинский персонал, который ознакомился с процессом тестирования, и вернулся в РФ", - сказал собеседник агентства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/zayavlenie-1592625564.html
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