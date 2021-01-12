https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592729332.html

В Армении заявили о проверке делегации на COVID-19 перед визитом в Москву

В Армении заявили о проверке делегации на COVID-19 перед визитом в Москву

Специалисты из России приезжали в Ереван и ознакомились с процессом тестирования на COVID-19 перед визитом в Москву армянской делегации, возглавляемой... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:16

2021-01-12T15:16

2021-01-12T15:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

никол пашинян

коронавирусы

ильхам алиев

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592634361_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_770cef739eda6690dcf6bc33d4f64121.jpg

ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Специалисты из России приезжали в Ереван и ознакомились с процессом тестирования на COVID-19 перед визитом в Москву армянской делегации, возглавляемой премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе кабмина.Пашинян отправился в Москву 11 января для участия в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым."Так как перед визитом все члены делегации должны были пройти тестирование, из России в Армению прибыл медицинский персонал, который ознакомился с процессом тестирования, и вернулся в РФ", - сказал собеседник агентства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/zayavlenie-1592625564.html

россия

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, никол пашинян, коронавирусы, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире