https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592714168.html
Попова рассказала, как свести к минимуму риски заражения коронавирусом
Попова рассказала, как свести к минимуму риски заражения коронавирусом
При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны, не потребуются и новые инфекционные койки, если следовать всем правилам,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:39
2021-01-12T13:39
2021-01-12T20:47
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны, не потребуются и новые инфекционные койки, если следовать всем правилам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности есть, и при их неукоснительном соблюдении… риски минимальны. В случае соблюдения всех правил профилактики, новых коек требоваться не должно", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество