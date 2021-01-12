https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592714168.html

Попова рассказала, как свести к минимуму риски заражения коронавирусом

Попова рассказала, как свести к минимуму риски заражения коронавирусом

При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны, не потребуются и новые инфекционные койки, если следовать всем правилам,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:39

2021-01-12T13:39

2021-01-12T20:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны, не потребуются и новые инфекционные койки, если следовать всем правилам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности есть, и при их неукоснительном соблюдении… риски минимальны. В случае соблюдения всех правил профилактики, новых коек требоваться не должно", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество