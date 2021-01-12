https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592712492.html

Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом

Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом

В России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:31

2021-01-12T13:31

2021-01-12T13:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободно. В целом 215 тысяч получают стационарную помощь, на амбулаторном лечении находятся порядка 870 (тысяч - ред.) пациентов", - рассказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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