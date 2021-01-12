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Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
В России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:31
2021-01-12T13:31
2021-01-12T13:31
распространение нового коронавируса
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михаил мурашко
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободно. В целом 215 тысяч получают стационарную помощь, на амбулаторном лечении находятся порядка 870 (тысяч - ред.) пациентов", - рассказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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