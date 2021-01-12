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Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19
Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19
Нужно внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам, заявил премьер-министр... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:29
2021-01-12T13:29
2021-01-12T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нужно внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей - все это должно быть в наличии", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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