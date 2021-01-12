https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592711839.html

Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19

Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19

Нужно внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам, заявил премьер-министр... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:29

2021-01-12T13:29

2021-01-12T13:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нужно внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей - все это должно быть в наличии", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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