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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592711839.html
Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19
Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19
Нужно внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам, заявил премьер-министр... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:29
2021-01-12T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нужно внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей - все это должно быть в наличии", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19

13:29 12.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нужно внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей - все это должно быть в наличии", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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