https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592686640.html

"Сбер" разработал алгоритм для выявления COVID-19 за минуту по кашлю

"Сбер" разработал алгоритм для выявления COVID-19 за минуту по кашлю

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:08

2021-01-12T11:08

2021-01-12T12:17

распространение нового коронавируса

сбер

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом, говорится в сообщении компании.Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более чем трех тысячах образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках."Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста. — Прим. ред.), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд", — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.В ближайшее время "Сбер" планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, технологии