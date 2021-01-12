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https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592686640.html
"Сбер" разработал алгоритм для выявления COVID-19 за минуту по кашлю
"Сбер" разработал алгоритм для выявления COVID-19 за минуту по кашлю
Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:08
2021-01-12T12:17
распространение нового коронавируса
сбер
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом, говорится в сообщении компании.Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более чем трех тысячах образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках."Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста. — Прим. ред.), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд", — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.В ближайшее время "Сбер" планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сбер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, технологии

"Сбер" разработал алгоритм для выявления COVID-19 за минуту по кашлю

11:08 12.01.2021 (обновлено: 12:17 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом, говорится в сообщении компании.

"Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля", — утверждают специалисты лаборатории.

Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более чем трех тысячах образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках.
"Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста. — Прим. ред.), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд", — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
В ближайшее время "Сбер" планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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