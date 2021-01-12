https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592684995.html

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:02

2021-01-12T11:02

2021-01-12T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

здоровье - общество

республика алтай

магаданская область

республика тыва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588251265_0:287:3012:1981_1920x0_80_0_0_9c20e24c34a8fe2467075d21e02d306e.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,1%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай - 0,2%, 3. Магаданская область - 0,3%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ненецкий автономный округ

республика алтай

магаданская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, республика алтай, магаданская область, республика тыва, общество