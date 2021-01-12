https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592684995.html
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:02
2021-01-12T11:02
2021-01-12T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
здоровье - общество
республика алтай
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,1%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай - 0,2%, 3. Магаданская область - 0,3%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ненецкий автономный округ
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