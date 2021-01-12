https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592670600.html

Эпидемиолог оценил шансы избежать распространения нового штамма в России

Эпидемиолог оценил шансы избежать распространения нового штамма в России

Меры профилактики распространения COVID-19, которые действуют в России, помогут не допустить распространения "британского" штамма коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:06

2021-01-12T09:06

2021-01-12T09:06

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Меры профилактики распространения COVID-19, которые действуют в России, помогут не допустить распространения "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Всех прибывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный британским штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией. Все эти мероприятия позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма в нашей стране", - сказал Горелов.Он пояснил, что поскольку "британский" штамм – это разновидность коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность – это своевременное выявление инфекции, изоляция заболевших, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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