https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592670600.html
Эпидемиолог оценил шансы избежать распространения нового штамма в России
Эпидемиолог оценил шансы избежать распространения нового штамма в России
Меры профилактики распространения COVID-19, которые действуют в России, помогут не допустить распространения "британского" штамма коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:06
2021-01-12T09:06
2021-01-12T09:06
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Меры профилактики распространения COVID-19, которые действуют в России, помогут не допустить распространения "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Всех прибывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный британским штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией. Все эти мероприятия позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма в нашей стране", - сказал Горелов.Он пояснил, что поскольку "британский" штамм – это разновидность коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность – это своевременное выявление инфекции, изоляция заболевших, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html
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новый штамм коронавируса в британии, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество