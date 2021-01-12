Эпидемиолог оценил заразность "британского" штамма COVID-19
03:09 12.01.2021 (обновлено: 03:32 12.01.2021)
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Показатель заразности нового "британского" штамма коронавируса составляет 1,5, обычного — 1,1, но способ распространения инфекции остался прежним — воздушно-капельным, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"В настоящее время делать какие-либо прогнозы преждевременно. Понятно было, что вирус будет мутировать, что и происходит. Мы видим, что "британский" штамм оказался немного более заразен, его репродуктивное число выросло с 1,1 до 1,5 (этот показатель означает, сколько человек может заразить один инфицированный)", - рассказал эпидемиолог.
Он отметил, что, по мнению всех специалистов в мире, тяжесть заболевания не выросла.
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Горелов также подтвердил, что российские тесты позволяют выявлять "британский штамм".
"Созданные в РФ вакцинные препараты так же защищают и от британского штамма", - добавил он.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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