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Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия
Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия
Член палаты представителей конгресса США Бонни Уотсон Колман сообщила в понедельник, что заразилась коронавирусом, находясь в помещении для эвакуации с другими... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:06
2021-01-12T01:06
2021-01-12T05:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
капитолий
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Бонни Уотсон Колман сообщила в понедельник, что заразилась коронавирусом, находясь в помещении для эвакуации с другими депутатами без масок в ходе штурма Капитолия 6 января.Уотсон Колман 75 лет, она переболела раком и, следовательно, входит в группу особо высокого риска по коронавирусу.Десятки членов конгресса переболели коронавирусом, один избранный член палаты представителей скончался от вируса еще до присяги.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, капитолий, сша, в мире