https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592654756.html

Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия

Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия

Член палаты представителей конгресса США Бонни Уотсон Колман сообщила в понедельник, что заразилась коронавирусом, находясь в помещении для эвакуации с другими... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:06

2021-01-12T01:06

2021-01-12T05:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

капитолий

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592385273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee2003e5ea8f381477abdcd46869f7c.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Бонни Уотсон Колман сообщила в понедельник, что заразилась коронавирусом, находясь в помещении для эвакуации с другими депутатами без масок в ходе штурма Капитолия 6 января.Уотсон Колман 75 лет, она переболела раком и, следовательно, входит в группу особо высокого риска по коронавирусу.Десятки членов конгресса переболели коронавирусом, один избранный член палаты представителей скончался от вируса еще до присяги.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, капитолий, сша, в мире