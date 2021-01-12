Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592654756.html
Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия
Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия
Член палаты представителей конгресса США Бонни Уотсон Колман сообщила в понедельник, что заразилась коронавирусом, находясь в помещении для эвакуации с другими... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:06
2021-01-12T05:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
капитолий
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592385273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee2003e5ea8f381477abdcd46869f7c.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Бонни Уотсон Колман сообщила в понедельник, что заразилась коронавирусом, находясь в помещении для эвакуации с другими депутатами без масок в ходе штурма Капитолия 6 января.Уотсон Колман 75 лет, она переболела раком и, следовательно, входит в группу особо высокого риска по коронавирусу.Десятки членов конгресса переболели коронавирусом, один избранный член палаты представителей скончался от вируса еще до присяги.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592385273_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_b2d8780ab8d0feab248a758d082f9151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, капитолий, сша, в мире

Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия

01:06 12.01.2021 (обновлено: 05:01 12.01.2021)
 
© REUTERS / Shannon StapletonАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Бонни Уотсон Колман сообщила в понедельник, что заразилась коронавирусом, находясь в помещении для эвакуации с другими депутатами без масок в ходе штурма Капитолия 6 января.
Уотсон Колман 75 лет, она переболела раком и, следовательно, входит в группу особо высокого риска по коронавирусу.
"Я получила позитивный результат теста на COVID-19, сейчас я отдыхаю дома. Я испытываю мягкие симптомы, как при простуде. Я в хорошем настроении и продолжу работать от имени моих избирателей", - говорится в заявлении конгрессвумен.
Десятки членов конгресса переболели коронавирусом, один избранный член палаты представителей скончался от вируса еще до присяги.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КапитолийСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния