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Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов
Конкурс политологов стартовал в РФ, он нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, победители смогут пройти обучение по специальной программе и РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:55
2021-01-12T14:55
россия
сергей кириенко
политика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Конкурс политологов стартовал в РФ, он нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, победители смогут пройти обучение по специальной программе и получат в наставники лучших российских экспертов-политтехнологов, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Победители конкурса получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и социально-политического управления. Они получат возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения. Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты", - сказал Кириенко журналистам.Он отметил, что сегодня мир "стремительно меняется", "необратимые изменения" затрагивают жизнь каждого человека."И это означает, что мы все, общество в целом, каждая страна, политические системы, сталкиваются с новыми вызовами. И появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении. Эти специалисты востребованы невероятно", - пояснил Кириенко.Он также рассказал, что в конкурсе будет "очень статусный состав наставников": руководители крупнейших политтехнологических компаний, известные политологи, ученые и эксперты. Кроме того, в состав экспертного совета вошли представители профессионального сообщества: эксперты социально-политической сферы и смежных дисциплин - социально-политической журналистики, социологии.Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, у которых есть опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента.
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россия, сергей кириенко, политика

Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов

14:55 12.01.2021
 
© РИА Новости / Александр АстафьевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Конкурс политологов стартовал в РФ, он нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, победители смогут пройти обучение по специальной программе и получат в наставники лучших российских экспертов-политтехнологов, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Победители конкурса получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и социально-политического управления. Они получат возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения. Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты", - сказал Кириенко журналистам.
Он отметил, что сегодня мир "стремительно меняется", "необратимые изменения" затрагивают жизнь каждого человека.
"И это означает, что мы все, общество в целом, каждая страна, политические системы, сталкиваются с новыми вызовами. И появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении. Эти специалисты востребованы невероятно", - пояснил Кириенко.
Он также рассказал, что в конкурсе будет "очень статусный состав наставников": руководители крупнейших политтехнологических компаний, известные политологи, ученые и эксперты. Кроме того, в состав экспертного совета вошли представители профессионального сообщества: эксперты социально-политической сферы и смежных дисциплин - социально-политической журналистики, социологии.
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, у которых есть опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента.
 
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