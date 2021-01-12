https://ria.ru/20210112/konkurs-1592725402.html

Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов

Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов

Конкурс политологов стартовал в РФ, он нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, победители смогут пройти обучение по специальной программе и РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:55

2021-01-12T14:55

2021-01-12T14:55

россия

сергей кириенко

политика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Конкурс политологов стартовал в РФ, он нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, победители смогут пройти обучение по специальной программе и получат в наставники лучших российских экспертов-политтехнологов, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Победители конкурса получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и социально-политического управления. Они получат возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения. Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты", - сказал Кириенко журналистам.Он отметил, что сегодня мир "стремительно меняется", "необратимые изменения" затрагивают жизнь каждого человека."И это означает, что мы все, общество в целом, каждая страна, политические системы, сталкиваются с новыми вызовами. И появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении. Эти специалисты востребованы невероятно", - пояснил Кириенко.Он также рассказал, что в конкурсе будет "очень статусный состав наставников": руководители крупнейших политтехнологических компаний, известные политологи, ученые и эксперты. Кроме того, в состав экспертного совета вошли представители профессионального сообщества: эксперты социально-политической сферы и смежных дисциплин - социально-политической журналистики, социологии.Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, у которых есть опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кириенко, политика