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https://ria.ru/20210112/khmelnitskaya-1592705420.html
Хмельницкая раскрыла пикантную подробность со съемок фильма "Сердца трех"
Хмельницкая раскрыла пикантную подробность со съемок фильма "Сердца трех"
Алена Хмельницкая, которой сегодня исполнилось 50 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала забавную... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:04
2021-01-12T18:26
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Алена Хмельницкая, которой сегодня исполнилось 50 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала забавную историю со съемок приключенческого фильма "Сердца трех".Часть съемок ленты проходила в Индии, где ей предстояло купаться в океане в полупрозрачном платье. Хмельницкая очень переживала и стеснялась, что под мокрой тканью будет что-нибудь видно. Однако Хмельницкая придумала, как выйти из этого положения. За помощью она обратилась к коллеге по фильму — Владимиру Шевелькову. Он, вспоминает актриса, даже не спросил, зачем ей это знать, а просто ответил: "Белые"."Я говорю: "Отлично! Можешь мне их дать?" Он ответил: "Ну, ладно", — рассказала Хмельницкая. В результате актриса надела белоснежные трусы Шевелькова и смело зашла в Индийский океан.
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кино и сериалы, знаменитости, звезды, борис корчевников

Хмельницкая раскрыла пикантную подробность со съемок фильма "Сердца трех"

15:04 12.01.2021 (обновлено: 18:26 12.01.2021)
 
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"Алена Хмельницкая на премьере мюзикла "День влюбленных"
Алена Хмельницкая на премьере мюзикла День влюбленных - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Алена Хмельницкая, которой сегодня исполнилось 50 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала забавную историю со съемок приключенческого фильма "Сердца трех".
Часть съемок ленты проходила в Индии, где ей предстояло купаться в океане в полупрозрачном платье. Хмельницкая очень переживала и стеснялась, что под мокрой тканью будет что-нибудь видно.

"Ужас заключался в том, что белье на мне было не белое. И я очень боялась, что мне скажут вообще остаться без всего", — вспоминает актриса.

Однако Хмельницкая придумала, как выйти из этого положения. За помощью она обратилась к коллеге по фильму — Владимиру Шевелькову.
"Я подхожу к нему и говорю: "Володь, скажи, пожалуйста, какого цвета у тебя трусы?"
Он, вспоминает актриса, даже не спросил, зачем ей это знать, а просто ответил: "Белые".
"Я говорю: "Отлично! Можешь мне их дать?" Он ответил: "Ну, ладно", — рассказала Хмельницкая.
В результате актриса надела белоснежные трусы Шевелькова и смело зашла в Индийский океан.
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