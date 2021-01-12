https://ria.ru/20210112/khmelnitskaya-1592705420.html

Хмельницкая раскрыла пикантную подробность со съемок фильма "Сердца трех"

Хмельницкая раскрыла пикантную подробность со съемок фильма "Сердца трех"

Алена Хмельницкая, которой сегодня исполнилось 50 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала забавную... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:04

2021-01-12T15:04

2021-01-12T18:26

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Алена Хмельницкая, которой сегодня исполнилось 50 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала забавную историю со съемок приключенческого фильма "Сердца трех".Часть съемок ленты проходила в Индии, где ей предстояло купаться в океане в полупрозрачном платье. Хмельницкая очень переживала и стеснялась, что под мокрой тканью будет что-нибудь видно. Однако Хмельницкая придумала, как выйти из этого положения. За помощью она обратилась к коллеге по фильму — Владимиру Шевелькову. Он, вспоминает актриса, даже не спросил, зачем ей это знать, а просто ответил: "Белые"."Я говорю: "Отлично! Можешь мне их дать?" Он ответил: "Ну, ладно", — рассказала Хмельницкая. В результате актриса надела белоснежные трусы Шевелькова и смело зашла в Индийский океан.

https://ria.ru/20201124/shutka-1586014228.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, знаменитости, звезды, борис корчевников