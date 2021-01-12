https://ria.ru/20210112/khangoshvili-1592660364.html

Германия не запрашивала у России дополнительные данные по Хангошвили

Германия не запрашивала у России дополнительные данные по Хангошвили

ФРГ не запрашивала у РФ дополнительные данные в связи с убийством бывшего боевика Зелимхана Хангошвили, сообщил РИА Новости начальник Главного управления... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:05

2021-01-12T04:05

2021-01-12T04:05

зелимхан хангошвили

россия

германия

в мире

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ФРГ не запрашивала у РФ дополнительные данные в связи с убийством бывшего боевика Зелимхана Хангошвили, сообщил РИА Новости начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили убили в берлинском парке Тиргартен: предполагаемый убийца подъехал к бывшему полевому командиру на велосипеде и застрелил его из пистолета Glock 26 с глушителем. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов, настоящее имя которого, по версии немецкого следствия, - Вадим Красиков.Германские следователи полагают, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".Президент Владимир Путин в этой связи заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.Хангошвили, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.По факту участия Хангошвили в террористическом подполье в России расследовались уголовные дела, но после его гибели они были закрыты, сообщили ранее РИА Новости в СК РФ в ответе на запрос.

https://ria.ru/20201022/protsess-1581021203.html

https://ria.ru/20201022/khangoshvili-1580987010.html

россия

германия

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зелимхан хангошвили, россия, германия, в мире