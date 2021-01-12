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Германия не запрашивала у России дополнительные данные по Хангошвили
Германия не запрашивала у России дополнительные данные по Хангошвили
ФРГ не запрашивала у РФ дополнительные данные в связи с убийством бывшего боевика Зелимхана Хангошвили, сообщил РИА Новости начальник Главного управления... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:05
2021-01-12T04:05
зелимхан хангошвили
россия
германия
в мире
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ФРГ не запрашивала у РФ дополнительные данные в связи с убийством бывшего боевика Зелимхана Хангошвили, сообщил РИА Новости начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили убили в берлинском парке Тиргартен: предполагаемый убийца подъехал к бывшему полевому командиру на велосипеде и застрелил его из пистолета Glock 26 с глушителем. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов, настоящее имя которого, по версии немецкого следствия, - Вадим Красиков.Германские следователи полагают, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".Президент Владимир Путин в этой связи заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.Хангошвили, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.По факту участия Хангошвили в террористическом подполье в России расследовались уголовные дела, но после его гибели они были закрыты, сообщили ранее РИА Новости в СК РФ в ответе на запрос.
https://ria.ru/20201022/protsess-1581021203.html
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зелимхан хангошвили, россия, германия, в мире

Германия не запрашивала у России дополнительные данные по Хангошвили

04:05 12.01.2021
 
Зелимхан Хангошвили
Зелимхан Хангошвили - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ФРГ не запрашивала у РФ дополнительные данные в связи с убийством бывшего боевика Зелимхана Хангошвили, сообщил РИА Новости начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов.
"В Генеральную прокуратуру РФ из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступало два запроса прокуратуры Берлина о правовой помощи, на которые были даны ответы. Дополнительная информация не запрашивалась", - сказал Городов в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили убили в берлинском парке Тиргартен: предполагаемый убийца подъехал к бывшему полевому командиру на велосипеде и застрелил его из пистолета Glock 26 с глушителем. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов, настоящее имя которого, по версии немецкого следствия, - Вадим Красиков.
Германские следователи полагают, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
22 октября 2020, 15:55
Новые данные по делу Хангошвили могут приобщить к процессу в Германии
Президент Владимир Путин в этой связи заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.
Хангошвили, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
По факту участия Хангошвили в террористическом подполье в России расследовались уголовные дела, но после его гибели они были закрыты, сообщили ранее РИА Новости в СК РФ в ответе на запрос.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
22 октября 2020, 13:23
СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили
 
Зелимхан ХангошвилиРоссияГерманияВ мире
 
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