https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592796549.html
На обнаруженных у Капитолия самодельных бомбах были таймеры
На обнаруженных у Капитолия самодельных бомбах были таймеры
На двух самодельных бомбах, обнаруженных у Капитолия в день беспорядков, были таймеры, они также были оборудованы детонаторами, заявил на брифинге и.о... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T23:58
2021-01-12T23:58
2021-01-12T23:59
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. На двух самодельных бомбах, обнаруженных у Капитолия в день беспорядков, были таймеры, они также были оборудованы детонаторами, заявил на брифинге и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин."Те две самодельные бомбы были обнаружены... вблизи территории Капитолия. Это были настоящие взрывные устройства – у них были детонаторы, у них были таймеры. Мы не знаем, почему они не взорвались, мы расследуем это", - сказал Шервин.По его словам, взрывные устройства были уничтожены полицией Капитолия при поддержке соответствующих служб.
https://ria.ru/20210112/besporyadki-1592794987.html
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