СМИ: ФБР предупреждало о возможных погромах за день до штурма Капитолия
22:26 12.01.2021 (обновлено: 22:34 12.01.2021)
© REUTERS / Jim Urquhart Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и "войны", сообщает газета Washigton Post со ссылкой на внутренний документ.
"По состоянию на 5 января 2021 года ФБР в Норфолке (штат Виргиния) получило информацию о призывах к насилию в ответ на "незаконный локдаун", который начнется 6 января 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы "Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери... Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем", - приводит газета выдержку из документа.
По словам неназванного сотрудника ФБР, представительство в Норфолке, узнав об этом обсуждении в интернете, в течение 45 минут составило отчет и распространило его среди других бюро. По данным издания, неизвестно, сколько правоохранительных ведомств помимо ФБР получили доступ к информации, однако отмечается, что ФБР в Вашингтоне сообщили эти сведения за день до беспорядков.
Другой источник газеты отметил, что эти данные не были проверены и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не владело информацией о личностях тех, кто делал эти заявления в сети.
В самом ФБР, как отмечает газета, информацию не прокомментировали, однако отметили, что представительства "регулярно делятся информацией с их местными правоохранительными партнерами для помощи в защите населения, которому они служат".
Ранее телеканал NBC сообщал, что ФБР и департамент полиции Нью-Йорка передавали полиции Капитолия информацию о возможных беспорядках во время протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что сотрудники ФБР даже посетили более десятка экстремистов, уже находящихся под следствием, чтобы призвать их не ехать в Вашингтон.
Шестого января президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.