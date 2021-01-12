https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592791514.html

СМИ: ФБР предупреждало о возможных погромах за день до штурма Капитолия

СМИ: ФБР предупреждало о возможных погромах за день до штурма Капитолия

Представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T22:26

2021-01-12T22:26

2021-01-12T22:34

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и "войны", сообщает газета Washigton Post со ссылкой на внутренний документ."По состоянию на 5 января 2021 года ФБР в Норфолке (штат Виргиния) получило информацию о призывах к насилию в ответ на "незаконный локдаун", который начнется 6 января 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы "Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери... Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем", - приводит газета выдержку из документа.По словам неназванного сотрудника ФБР, представительство в Норфолке, узнав об этом обсуждении в интернете, в течение 45 минут составило отчет и распространило его среди других бюро. По данным издания, неизвестно, сколько правоохранительных ведомств помимо ФБР получили доступ к информации, однако отмечается, что ФБР в Вашингтоне сообщили эти сведения за день до беспорядков.Другой источник газеты отметил, что эти данные не были проверены и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не владело информацией о личностях тех, кто делал эти заявления в сети.В самом ФБР, как отмечает газета, информацию не прокомментировали, однако отметили, что представительства "регулярно делятся информацией с их местными правоохранительными партнерами для помощи в защите населения, которому они служат".Ранее телеканал NBC сообщал, что ФБР и департамент полиции Нью-Йорка передавали полиции Капитолия информацию о возможных беспорядках во время протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что сотрудники ФБР даже посетили более десятка экстремистов, уже находящихся под следствием, чтобы призвать их не ехать в Вашингтон.Шестого января президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210111/maydan-1592573140.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592761336.html

https://ria.ru/20210112/antifa-1592668878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире