СМИ: ряд сотрудников полиции Капитолия попали под следствие
02:29 12.01.2021 (обновлено: 02:52 12.01.2021)
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Ряд сотрудников полиции Капитолия попали под следствие после штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По ее данным, как минимум двое стражей порядка отстранены от работы, а в отношении "более дюжины" проводится внутреннее расследование.
При этом член палаты представителей Тим Райан ранее сообщил в эфире CNN, что один из отстраненных полицейских делал селфи, а второй надел кепку с надписью MAGA ("Сделать Америку вновь великой" - лозунг Трампа).
Ранее глава полиции Капитолия ушел в отставку на фоне массовых беспорядков, руководство конгресса также потребовало увольнения полицейских приставов обеих палат.
Штурм Капитолия
Шестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.
Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.