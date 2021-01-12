https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592657642.html

СМИ: ряд сотрудников полиции Капитолия попали под следствие

СМИ: ряд сотрудников полиции Капитолия попали под следствие

Ряд сотрудников полиции Капитолия попали под следствие после штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:29

2021-01-12T02:29

2021-01-12T02:52

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260282_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_e9288e1717965d95ce57c2a13022c264.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Ряд сотрудников полиции Капитолия попали под следствие после штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.По ее данным, как минимум двое стражей порядка отстранены от работы, а в отношении "более дюжины" проводится внутреннее расследование.При этом член палаты представителей Тим Райан ранее сообщил в эфире CNN, что один из отстраненных полицейских делал селфи, а второй надел кепку с надписью MAGA ("Сделать Америку вновь великой" - лозунг Трампа).Ранее глава полиции Капитолия ушел в отставку на фоне массовых беспорядков, руководство конгресса также потребовало увольнения полицейских приставов обеих палат.Штурм КапитолияШестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592656198.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире