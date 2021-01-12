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Иран начал военно-морские ракетные учения в Оманском заливе
Иран начал военно-морские ракетные учения в Оманском заливе
Иранские военно-морские силы приступили к ракетным учениям в Оманском заливе, передает информационное агентство Mehr. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:36
2021-01-12T15:36
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Иранские военно-морские силы приступили к ракетным учениям в Оманском заливе, передает информационное агентство Mehr.По его данным, учения пройдут при поддержке других армейских подразделений и продлятся два дня.Иран регулярно проводит военные маневры.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ввел в эксплуатацию подземную ракетную базу на побережье Персидского залива.Сообщение появилось на фоне обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января. И.о. министра обороны США Крис Миллер ранее сообщил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда.В Иране в свете годовщины гибели генерала Касема Сулеймани в начале январе 2020 года усилилась антиамериканская риторика и все чаще стали звучать предупреждения в адрес США на случай атаки. Так, согласно агентству Tasnim, советник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави призывал США избегать ошибок, заявляя, что иранские военные способны потопить американские авианосцы.
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оманский залив, персидский залив, дональд трамп, сша, в мире

Иран начал военно-морские ракетные учения в Оманском заливе

15:36 12.01.2021
 
© AP Photo / Ebrahim NorouziКорабли ВМС Ирана
Корабли ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Иранские военно-морские силы приступили к ракетным учениям в Оманском заливе, передает информационное агентство Mehr.
По его данным, учения пройдут при поддержке других армейских подразделений и продлятся два дня.
Иран регулярно проводит военные маневры.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ввел в эксплуатацию подземную ракетную базу на побережье Персидского залива.
Сообщение появилось на фоне обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января. И.о. министра обороны США Крис Миллер ранее сообщил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда.
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В Иране в свете годовщины гибели генерала Касема Сулеймани в начале январе 2020 года усилилась антиамериканская риторика и все чаще стали звучать предупреждения в адрес США на случай атаки. Так, согласно агентству Tasnim, советник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави призывал США избегать ошибок, заявляя, что иранские военные способны потопить американские авианосцы.
 
Оманский заливПерсидский заливДональд ТрампСШАВ мире
 
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