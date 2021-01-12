https://ria.ru/20210112/iran-1592660150.html

СМИ: Помпео планирует обвинить Иран в сотрудничестве с "Аль-Каидой"*

СМИ: Помпео планирует обвинить Иран в сотрудничестве с "Аль-Каидой"*

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник планирует обвинить Иран в сотрудничестве с террористической группировкой "Аль-Каида"*, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:02

2021-01-12T04:02

2021-01-12T04:02

майк помпео

аль-каида

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник планирует обвинить Иран в сотрудничестве с террористической группировкой "Аль-Каида"*, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Агентство отмечает, что Помпео собирается сделать подобное заявление в ходе своей речи в Вашингтоне на основании недавно рассекреченных данных американской разведки.Предположительно, в заявлении госсекретаря США могут содержаться обвинения Ирана в предоставлении безопасного убежища лидерам "Аль-Каиды"* и поддержке группировки. *Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210110/iran-1592434197.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, аль-каида, иран, сша, в мире