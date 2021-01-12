https://ria.ru/20210112/iran-1592660150.html
СМИ: Помпео планирует обвинить Иран в сотрудничестве с "Аль-Каидой"*
СМИ: Помпео планирует обвинить Иран в сотрудничестве с "Аль-Каидой"*
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник планирует обвинить Иран в сотрудничестве с террористической группировкой "Аль-Каида"*, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:02
2021-01-12T04:02
2021-01-12T04:02
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аль-каида
иран
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в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник планирует обвинить Иран в сотрудничестве с террористической группировкой "Аль-Каида"*, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Агентство отмечает, что Помпео собирается сделать подобное заявление в ходе своей речи в Вашингтоне на основании недавно рассекреченных данных американской разведки.Предположительно, в заявлении госсекретаря США могут содержаться обвинения Ирана в предоставлении безопасного убежища лидерам "Аль-Каиды"* и поддержке группировки. *Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210110/iran-1592434197.html
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майк помпео, аль-каида, иран, сша, в мире