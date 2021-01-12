https://ria.ru/20210112/illyuziya-1592690655.html
Оптическая иллюзия "отделила" голову мужчины от его тела
Оптическая иллюзия "отделила" голову мужчины от его тела
В Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:28
2021-01-12T11:28
2021-01-12T12:19
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.Часть комментаторов поразились такому эффекту, другие же отметили, что из-за преломления света часто наблюдали похожие ситуации.
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сша, в мире
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.
На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.
Часть комментаторов поразились такому эффекту, другие же отметили, что из-за преломления света часто наблюдали похожие ситуации.