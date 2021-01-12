https://ria.ru/20210112/illyuziya-1592690655.html

Оптическая иллюзия "отделила" голову мужчины от его тела

Оптическая иллюзия "отделила" голову мужчины от его тела

В Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:28

2021-01-12T11:28

2021-01-12T12:19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587998837_0:119:1921:1199_1920x0_80_0_0_fa7f016b51f1086774241076f665e4f8.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.Часть комментаторов поразились такому эффекту, другие же отметили, что из-за преломления света часто наблюдали похожие ситуации.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире