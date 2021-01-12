https://ria.ru/20210112/goszakupki-1592698334.html
Лукашенко хочет обсудить с Россией допуск предприятий к госзакупкам
Лукашенко хочет обсудить с Россией допуск предприятий к госзакупкам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с руководством России, как выполняются решения двух президентов, в частности допуск... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:12
2021-01-12T12:12
2021-01-12T12:32
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александр лукашенко
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белоруссия
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с руководством России, как выполняются решения двух президентов, в частности допуск предприятий к госзакупкам.Как передает во вторник Sputnik Беларусь, Лукашенко, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, "потребовал доложить, как обстоят дела в плане допуска отечественных предприятий к госзакупкам в Российской Федерации"."Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам", - приводятся в сообщении слова белорусского президента.
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