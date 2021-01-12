Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/goszakupki-1592698334.html
Лукашенко хочет обсудить с Россией допуск предприятий к госзакупкам
Лукашенко хочет обсудить с Россией допуск предприятий к госзакупкам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с руководством России, как выполняются решения двух президентов, в частности допуск... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:12
2021-01-12T12:32
россия
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с руководством России, как выполняются решения двух президентов, в частности допуск предприятий к госзакупкам.Как передает во вторник Sputnik Беларусь, Лукашенко, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, "потребовал доложить, как обстоят дела в плане допуска отечественных предприятий к госзакупкам в Российской Федерации"."Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам", - приводятся в сообщении слова белорусского президента.
https://ria.ru/20210112/sanktsii-1592691336.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко хочет обсудить с Россией допуск предприятий к госзакупкам

12:12 12.01.2021 (обновлено: 12:32 12.01.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с руководством России, как выполняются решения двух президентов, в частности допуск предприятий к госзакупкам.
Как передает во вторник Sputnik Беларусь, Лукашенко, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, "потребовал доложить, как обстоят дела в плане допуска отечественных предприятий к госзакупкам в Российской Федерации".
"Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам", - приводятся в сообщении слова белорусского президента.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 11:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко поручил подготовить ответ на "бандитские" санкции Евросоюза
 
РоссияАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния