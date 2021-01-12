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Попова отметила снижение числа госпитализированных пациентов с COVID-19
Попова отметила снижение числа госпитализированных пациентов с COVID-19
В РФ отмечено снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:36
2021-01-12T13:36
2021-01-12T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В РФ отмечено снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Снижение на 16% госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период. И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, при том что в декабре этот показатель составлял от 1,2% до 0,9%", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество