https://ria.ru/20210112/gospitalizatsiya-1592713453.html

Попова отметила снижение числа госпитализированных пациентов с COVID-19

Попова отметила снижение числа госпитализированных пациентов с COVID-19

В РФ отмечено снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:36

2021-01-12T13:36

2021-01-12T13:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В РФ отмечено снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Снижение на 16% госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период. И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, при том что в декабре этот показатель составлял от 1,2% до 0,9%", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество