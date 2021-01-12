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https://ria.ru/20210112/gonorar-1592747943.html
Назван гонорар актрис за каждый эпизод нового "Секса в большом городе"
Назван гонорар актрис за каждый эпизод нового "Секса в большом городе"
Актрисы из "Секса в большом городе" получат в качестве гонорара более одного миллиона долларов за каждый эпизод нового десятисерийного проекта, сообщает... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:20
2021-01-12T17:20
культура
сара джессика паркер
кино и сериалы
новости культуры
джефф бриджес
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Актрисы из "Секса в большом городе" получат в качестве гонорара более одного миллиона долларов за каждый эпизод нового десятисерийного проекта, сообщает Variety.В шоу, которое станет продолжением знаменитого сериала, примут участие Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристен Дэвис (Шарлотта). Они также выступят в роли исполнительных продюсеров.Пока представители актрис и HBO Max не подтвердили эту информацию. Миллион долларов уже стал верхней планкой общего заработка крупных телевизионных звезд. Такие знаменитости как Николь Кидман, Джефф Бриджес, Риз Уизерспун и Керри Вашингтон получают такую сумму за один день съемок за роли в проектах Netflix, Hulu и других. В сериале под названием "And just like that…" героини по-прежнему общаются и дружат, но им уже за 50 лет. Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается. Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году, он продолжался шесть сезонов до 2004 года. Художественный фильм "Секс в большом городе" (2008) заработал в прокате 418 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
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сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, джефф бриджес, hbo, netflix, николь кидман, нью-йорк (город), вашингтон (город)

Назван гонорар актрис за каждый эпизод нового "Секса в большом городе"

17:20 12.01.2021
 
© Darren Star Productions (1998 – 2004)Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала Секс в большом городе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Darren Star Productions (1998 – 2004)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Актрисы из "Секса в большом городе" получат в качестве гонорара более одного миллиона долларов за каждый эпизод нового десятисерийного проекта, сообщает Variety.
В шоу, которое станет продолжением знаменитого сериала, примут участие Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристен Дэвис (Шарлотта). Они также выступят в роли исполнительных продюсеров.
Пока представители актрис и HBO Max не подтвердили эту информацию.
Миллион долларов уже стал верхней планкой общего заработка крупных телевизионных звезд. Такие знаменитости как Николь Кидман, Джефф Бриджес, Риз Уизерспун и Керри Вашингтон получают такую сумму за один день съемок за роли в проектах Netflix, Hulu и других.
В сериале под названием "And just like that…" героини по-прежнему общаются и дружат, но им уже за 50 лет. Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается.
Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году, он продолжался шесть сезонов до 2004 года. Художественный фильм "Секс в большом городе" (2008) заработал в прокате 418 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
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КультураСара Джессика ПаркерКино и сериалыНовости культурыДжефф БриджесHBONetflixНиколь КидманНью-Йорк (город)Вашингтон (город)
 
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