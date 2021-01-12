https://ria.ru/20210112/golunov-1592703798.html

Судья отчитал участников процесса по делу Голунова

Судья отчитал участников процесса по делу Голунова

Судья Сергей Груздев отчитал за неуважительное отношение участников процесса по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:38

2021-01-12T12:38

2021-01-12T13:20

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

гумвд

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владимир колокольцев

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происшествия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Судья Сергей Груздев отчитал за неуважительное отношение участников процесса по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Сегодня в суде должны были допросить Голунова, однако из-за неявки адвоката одного из обвиняемых заседание перенесли на 18 января. Но прежде Груздев запретил звонить по любым вопросам секретарю суда.Он напомнил участникам процесса, что секретарь входит в состав суда. "По факту вы к суду так неуважительно относитесь", — уточнил Груздев.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, — уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

https://ria.ru/20201224/golunov-1590771181.html

https://ria.ru/20200214/1564789397.html

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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, гумвд, андрей пучков, владимир груздев, владимир колокольцев, москва, происшествия