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Судья отчитал участников процесса по делу Голунова
Судья отчитал участников процесса по делу Голунова
Судья Сергей Груздев отчитал за неуважительное отношение участников процесса по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:38
2021-01-12T13:20
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
гумвд
андрей пучков
владимир груздев
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Судья Сергей Груздев отчитал за неуважительное отношение участников процесса по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Сегодня в суде должны были допросить Голунова, однако из-за неявки адвоката одного из обвиняемых заседание перенесли на 18 января. Но прежде Груздев запретил звонить по любым вопросам секретарю суда.Он напомнил участникам процесса, что секретарь входит в состав суда. "По факту вы к суду так неуважительно относитесь", — уточнил Груздев.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, — уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, гумвд, андрей пучков, владимир груздев, владимир колокольцев, москва, происшествия

Судья отчитал участников процесса по делу Голунова

12:38 12.01.2021 (обновлено: 13:20 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Голунов у здания Московского городского суда
Журналист Иван Голунов у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Судья Сергей Груздев отчитал за неуважительное отношение участников процесса по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Сегодня в суде должны были допросить Голунова, однако из-за неявки адвоката одного из обвиняемых заседание перенесли на 18 января. Но прежде Груздев запретил звонить по любым вопросам секретарю суда.

"Люди не ценят человеческое отношение — и все хуже и хуже, чем ближе к прениям. Сегодня звонит жена (экс-полицейского Игоря. — Прим. ред.) Ляховца секретарю и говорит: "А что, нас сегодня в суд пустят?" Это то же самое, что обратиться ко мне в вагоне метро: "Что будет происходить в процессе у нас на завтрашнем заседании?" С сегодняшнего дня мое отношение изменится, больше никто никогда никому не звонит, все заявления передаете нарочно либо почтой", — возмутился Груздев.

Он напомнил участникам процесса, что секретарь входит в состав суда. "По факту вы к суду так неуважительно относитесь", — уточнил Груздев.
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Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, — уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДАндрей ПучковВладимир ГруздевВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
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