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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html
Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ
Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ
В 2021 году в Тверской области будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:16
2021-01-12T15:16
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В 2021 году в Тверской области будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного правительства.Перспективы развития в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждались во вторник на заседании правительства региона. "Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг", - заявил губернатор области Игорь Руденя.По его словам, основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан. По данным пресс-службы, сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно для более 92% жителей всех районов и городов региона. На территории Тверской области работают 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна".Глава региона поручил рассмотреть возможность проведения вакцинации специалистов МФЦ.
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игорь руденя, тверская область, общество

Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ

15:16 12.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница в новом флагманском центре МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Посетительница в новом флагманском центре МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В 2021 году в Тверской области будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного правительства.
Перспективы развития в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждались во вторник на заседании правительства региона.
"Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг", - заявил губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан.
По данным пресс-службы, сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно для более 92% жителей всех районов и городов региона. На территории Тверской области работают 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна".
Глава региона поручил рассмотреть возможность проведения вакцинации специалистов МФЦ.
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