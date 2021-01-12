https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html

Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ

Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ

В 2021 году в Тверской области будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:16

2021-01-12T15:16

2021-01-12T15:16

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В 2021 году в Тверской области будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного правительства.Перспективы развития в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждались во вторник на заседании правительства региона. "Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг", - заявил губернатор области Игорь Руденя.По его словам, основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан. По данным пресс-службы, сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно для более 92% жителей всех районов и городов региона. На территории Тверской области работают 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна".Глава региона поручил рассмотреть возможность проведения вакцинации специалистов МФЦ.

https://ria.ru/20210111/tver-1592618111.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, общество