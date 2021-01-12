https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html
Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ
Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ
В 2021 году в Тверской области будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:16
2021-01-12T15:16
2021-01-12T15:16
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590229826_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ee7a50f80b1fece319471489587e8fde.jpg
ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости. В 2021 году в Тверской области будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного правительства.Перспективы развития в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждались во вторник на заседании правительства региона. "Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг", - заявил губернатор области Игорь Руденя.По его словам, основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан. По данным пресс-службы, сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно для более 92% жителей всех районов и городов региона. На территории Тверской области работают 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна".Глава региона поручил рассмотреть возможность проведения вакцинации специалистов МФЦ.
https://ria.ru/20210111/tver-1592618111.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590229826_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bf96f29d36a2bf1ab4b473194bfaad1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, общество
ТВЕРЬ, 12 янв – РИА Новости.
В 2021 году в Тверской области
будет увеличено количество офисов МФЦ, новые филиалы откроются в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного правительства.
Перспективы развития в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждались во вторник на заседании правительства региона.
"Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг", - заявил губернатор области Игорь Руденя
.
По его словам, основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан.
По данным пресс-службы, сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно для более 92% жителей всех районов и городов региона. На территории Тверской области работают 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна".
Глава региона поручил рассмотреть возможность проведения вакцинации специалистов МФЦ.