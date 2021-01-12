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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/filaret-1592777262.html
Митрополит Филарет способствовал миру в Беларуси, уверен патриарх Кирилл
Митрополит Филарет способствовал миру в Беларуси, уверен патриарх Кирилл
Умерший почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев) способствовал созиданию мира и гражданского согласия в Белоруссии, заявил... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:54
2021-01-12T19:54
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
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москва
белоруссия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Умерший почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев) способствовал созиданию мира и гражданского согласия в Белоруссии, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.Митрополит Филарет (Вахромеев) умер 12 января, ему было 85 лет. С 1989 по 2013 годы он был патриаршим экзархом всея Беларуси. Соболезнования патриарха Кирилла опубликованы на сайте Русской православной церкви."Годы его архипастырских трудов в пределах Белой Руси отмечены всесторонним возрождением церковной жизни, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей, развитием духовного образования и просветительской деятельности. Новопреставленный святитель … с апостольской ревностью свидетельствовал ближним и дальним о красоте и истинности православия, способствовал созиданию мира и гражданского согласия на белорусской земле", - сказал патриарх Кирилл.Также он отметил "весомый вклад в укрепление братских связей между поместными православными церквями и развитие межконфессионального диалога", который митрополит Филарет внес, когда был председателем одела внешних церковных связей Московского патриархата. "Он со тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны", - рассказал патриарх."Спаситель Христос да упокоит душу своего верного служителя новопреставленного митрополита Филарета в селениях небесных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, и да сотворит ему вечную память", - заключил глава Русской церкви.Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Вахромеев), родился 21 марта 1935 года в Москве. В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата митрополит Минский Филарет стал патриаршим экзархом всея Беларуси. В январе 2009 года митрополит Филарет был избран Архиерейским собором РПЦ одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он снял свою кандидатуру, призвав сторонников отдать голоса местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (Гундяеву), избранному в итоге патриархом. С июля 2009 года Филарет являлся членом совещательного органа - Межсоборного присутствия РПЦ.В декабре 2013 года Священный синод РПЦ удовлетворил повторное прошение митрополита Филарета "о почислении на покой". При этом Синод назначил его почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Синода Белорусской церкви и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, белоруссия, справки

Митрополит Филарет способствовал миру в Беларуси, уверен патриарх Кирилл

19:54 12.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Коктыш / Перейти в фотобанкМитрополит Филарет возлагает венок к памятнику Победы
Митрополит Филарет возлагает венок к памятнику Победы - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Евгений Коктыш
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Умерший почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев) способствовал созиданию мира и гражданского согласия в Белоруссии, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
Митрополит Филарет (Вахромеев) умер 12 января, ему было 85 лет. С 1989 по 2013 годы он был патриаршим экзархом всея Беларуси. Соболезнования патриарха Кирилла опубликованы на сайте Русской православной церкви.
"Годы его архипастырских трудов в пределах Белой Руси отмечены всесторонним возрождением церковной жизни, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей, развитием духовного образования и просветительской деятельности. Новопреставленный святитель … с апостольской ревностью свидетельствовал ближним и дальним о красоте и истинности православия, способствовал созиданию мира и гражданского согласия на белорусской земле", - сказал патриарх Кирилл.
Также он отметил "весомый вклад в укрепление братских связей между поместными православными церквями и развитие межконфессионального диалога", который митрополит Филарет внес, когда был председателем одела внешних церковных связей Московского патриархата. "Он со тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны", - рассказал патриарх.
"Спаситель Христос да упокоит душу своего верного служителя новопреставленного митрополита Филарета в селениях небесных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, и да сотворит ему вечную память", - заключил глава Русской церкви.
Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Вахромеев), родился 21 марта 1935 года в Москве. В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата митрополит Минский Филарет стал патриаршим экзархом всея Беларуси. В январе 2009 года митрополит Филарет был избран Архиерейским собором РПЦ одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он снял свою кандидатуру, призвав сторонников отдать голоса местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (Гундяеву), избранному в итоге патриархом. С июля 2009 года Филарет являлся членом совещательного органа - Межсоборного присутствия РПЦ.
В декабре 2013 года Священный синод РПЦ удовлетворил повторное прошение митрополита Филарета "о почислении на покой". При этом Синод назначил его почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Синода Белорусской церкви и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
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