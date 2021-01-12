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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/filaret-1592753105.html
Митрополита Филарета похоронят 15 января в Жировичском монастыре
Митрополита Филарета похоронят 15 января в Жировичском монастыре
Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх Белоруссии будет похоронен в пятницу на территории Жировичского монастыря, сообщается во вторник на сайте... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:41
2021-01-12T17:41
религия и мировоззрение
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх Белоруссии будет похоронен в пятницу на территории Жировичского монастыря, сообщается во вторник на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ).Филарет скончался 12 января в больнице на 86-м году жизни. Причина смерти на сайте БПЦ не называется, однако говорится, что "16 декабря 2020 года митрополит был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией"."Прощание с новопреставленным почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре (агрогородок Жировичи Слонимского района Гродненской области)", - говорится в сообщении.В церкви отметили, что во вторник с 16.00 (совпадает с мск) в Свято-Духовом кафедральном соборе будет организовано круглосуточное чтение клириками Минской епархии Евангелия и совершение заупокойных богослужений по новопреставленному. В среду в 16.00 тело почившего митрополита Филарета будет привезено в Свято-Духов кафедральный собор, где пройдет прощание с ним до 18.00 14 января.На сайте отмечается, что в четверг в 8.00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания почетного патриаршего экзарха Белоруссии."Гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Свято-Духовом кафедральном соборе до 18.00 14 января, после чего будет перевезен в Успенский собор одноименного Жировичского мужского монастыря. Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия. В пятницу, 15 января, в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида по новопреставленному", - отмечается в сообщении. В БПЦ отметили, что "после панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря".Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Вахромеев), родился 21 марта 1935 года в Москве. В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата митрополит Минский Филарет стал патриаршим экзархом всея Беларуси. В январе 2009 года митрополит Филарет был избран Архиерейским собором РПЦ одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он снял свою кандидатуру, призвав сторонников отдать голоса местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (Гундяеву), избранному в итоге патриархом. С июля 2009 года Филарет являлся членом совещательного органа - Межсоборного присутствия РПЦ.В декабре 2013 года Священный синод РПЦ удовлетворил повторное прошение митрополита Филарета "о почислении на покой". При этом Синод назначил его почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Синода Белорусской церкви и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
https://ria.ru/20210112/filaret-1592739327.html
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новости - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, русская православная церковь, белоруссия

Митрополита Филарета похоронят 15 января в Жировичском монастыре

17:41 12.01.2021
 
© Официальная страница Жировичского монастыряСвято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь
Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Официальная страница Жировичского монастыря
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх Белоруссии будет похоронен в пятницу на территории Жировичского монастыря, сообщается во вторник на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ).
Филарет скончался 12 января в больнице на 86-м году жизни. Причина смерти на сайте БПЦ не называется, однако говорится, что "16 декабря 2020 года митрополит был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией".
"Прощание с новопреставленным почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре (агрогородок Жировичи Слонимского района Гродненской области)", - говорится в сообщении.
В церкви отметили, что во вторник с 16.00 (совпадает с мск) в Свято-Духовом кафедральном соборе будет организовано круглосуточное чтение клириками Минской епархии Евангелия и совершение заупокойных богослужений по новопреставленному. В среду в 16.00 тело почившего митрополита Филарета будет привезено в Свято-Духов кафедральный собор, где пройдет прощание с ним до 18.00 14 января.
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 16:27Религия и мировоззрение
Белорусская церковь подтвердила смерть митрополита Филарета
На сайте отмечается, что в четверг в 8.00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания почетного патриаршего экзарха Белоруссии.
"Гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Свято-Духовом кафедральном соборе до 18.00 14 января, после чего будет перевезен в Успенский собор одноименного Жировичского мужского монастыря. Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия. В пятницу, 15 января, в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида по новопреставленному", - отмечается в сообщении. В БПЦ отметили, что "после панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря".
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Ушел из жизни экс-предстоятель БПЦ митрополит Филарет
Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Вахромеев), родился 21 марта 1935 года в Москве. В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата митрополит Минский Филарет стал патриаршим экзархом всея Беларуси. В январе 2009 года митрополит Филарет был избран Архиерейским собором РПЦ одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он снял свою кандидатуру, призвав сторонников отдать голоса местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (Гундяеву), избранному в итоге патриархом. С июля 2009 года Филарет являлся членом совещательного органа - Межсоборного присутствия РПЦ.
В декабре 2013 года Священный синод РПЦ удовлетворил повторное прошение митрополита Филарета "о почислении на покой". При этом Синод назначил его почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Синода Белорусской церкви и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
 
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