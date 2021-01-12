https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592670260.html
В квартире, где начался пожар в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья
В квартире, где начался пожар в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья
Семья из квартиры в девятиэтажке в Екатеринбурге, где был очаг пожара, унесшего жизни восьми человек, считалась неблагополучной, сообщил журналистам временно... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:04
2021-01-12T09:04
2021-01-12T10:14
пожар в жилом доме в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Семья из квартиры в девятиэтажке в Екатеринбурге, где был очаг пожара, унесшего жизни восьми человек, считалась неблагополучной, сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы города Алексей Орлов.Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам."Семья, по предварительным данным, неблагополучная, к сожалению. По предварительным данным, (причина пожара) неосторожное обращение с огнем", - сказал Орлов.По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были найдены на втором, пятом и девятом этажах.
https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592667742.html
екатеринбург
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Кадры с места пожара в Екатеринбурге
Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, подтвердили в СК.
2021-01-12T09:04
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия