https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592670260.html

В квартире, где начался пожар в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

В квартире, где начался пожар в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

Семья из квартиры в девятиэтажке в Екатеринбурге, где был очаг пожара, унесшего жизни восьми человек, считалась неблагополучной, сообщил журналистам временно... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:04

2021-01-12T09:04

2021-01-12T10:14

пожар в жилом доме в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Семья из квартиры в девятиэтажке в Екатеринбурге, где был очаг пожара, унесшего жизни восьми человек, считалась неблагополучной, сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы города Алексей Орлов.Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам."Семья, по предварительным данным, неблагополучная, к сожалению. По предварительным данным, (причина пожара) неосторожное обращение с огнем", - сказал Орлов.По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были найдены на втором, пятом и девятом этажах.

https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592667742.html

екатеринбург

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Кадры с места пожара в Екатеринбурге Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, подтвердили в СК. 2021-01-12T09:04 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия