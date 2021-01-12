https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592669064.html
После пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге госпитализировали подростка
После пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге госпитализировали подростка
Семнадцатилетний подросток госпитализирован после пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:43
2021-01-12T08:43
2021-01-12T08:43
пожар в жилом доме в екатеринбурге
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток госпитализирован после пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем."Госпитализирован один семнадцатилетний юноша. Всего девять пострадавших, из них восемь погибли", - сказал собеседник агентства.Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, у подростка диагностированы отравление угарным газом, ожоги 1 и 2 степени коленной области и обеих стоп.
https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592667742.html
екатеринбург
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Кадры с места пожара в Екатеринбурге
Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, подтвердили в СК.
2021-01-12T08:43
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия