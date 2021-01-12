https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592667742.html

Названа причина гибели людей в девятиэтажке в Екатеринбурге

Названа причина гибели людей в девятиэтажке в Екатеринбурге

Погибшие при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге отравились угарным газом, сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы уральской... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:29

2021-01-12T08:29

2021-01-12T08:42

пожар в жилом доме в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Погибшие при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге отравились угарным газом, сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы уральской столицы Алексей Орлов.Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены на втором, пятом и девятом этажах."Причина смерти у погибших - отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали", - сказал Орлов.По его словам, во вторник пройдет заседание городского штаба, на котором будет собрана вся информация о происшествии.

https://ria.ru/20210112/pozhar-1592664138.html

екатеринбург

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Кадры с места пожара в Екатеринбурге Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, подтвердили в СК. 2021-01-12T08:29 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия