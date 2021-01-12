https://ria.ru/20210112/donbass-1592789939.html

Козак оценил влияние смены власти в США на урегулирование в Донбассе

Козак оценил влияние смены власти в США на урегулирование в Донбассе

Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", заявил журналистам по итогам встречи... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T22:06

2021-01-12T22:06

2021-01-12T22:20

барак обама

джо байден

дмитрий козак

сша

берлин (город)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592733322_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_aff03ed73930d371df511854f86de32f.jpg

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", заявил журналистам по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине Дмитрий Козак."Прогнозировать это сложно, идут различные процессы. Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы. При этом они вмешивались не на стороне выигравшего кандидата, поэтому чем они (процессы - ред.) закончатся, я не знаю", - заявил он журналистам.Козак напомнил, что избранный президент Джо Байден активно "курировал" украинское направление внешней политике в администрации Барака Обамы. "Наверно, что-то должно, по идее, измениться. Но здесь прогнозировать... США самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику", - добавил он.

https://ria.ru/20210112/donbass-1592789701.html

сша

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, джо байден, дмитрий козак, сша, берлин (город), украина, в мире