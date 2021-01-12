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https://ria.ru/20210112/donbass-1592789939.html
Козак оценил влияние смены власти в США на урегулирование в Донбассе
Козак оценил влияние смены власти в США на урегулирование в Донбассе
Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", заявил журналистам по итогам встречи... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:06
2021-01-12T22:20
барак обама
джо байден
дмитрий козак
сша
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", заявил журналистам по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине Дмитрий Козак."Прогнозировать это сложно, идут различные процессы. Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы. При этом они вмешивались не на стороне выигравшего кандидата, поэтому чем они (процессы - ред.) закончатся, я не знаю", - заявил он журналистам.Козак напомнил, что избранный президент Джо Байден активно "курировал" украинское направление внешней политике в администрации Барака Обамы. "Наверно, что-то должно, по идее, измениться. Но здесь прогнозировать... США самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику", - добавил он.
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барак обама, джо байден, дмитрий козак, сша, берлин (город), украина, в мире

Козак оценил влияние смены власти в США на урегулирование в Донбассе

22:06 12.01.2021 (обновлено: 22:20 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", заявил журналистам по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине Дмитрий Козак.
"Прогнозировать это сложно, идут различные процессы. Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы. При этом они вмешивались не на стороне выигравшего кандидата, поэтому чем они (процессы - ред.) закончатся, я не знаю", - заявил он журналистам.
Козак напомнил, что избранный президент Джо Байден активно "курировал" украинское направление внешней политике в администрации Барака Обамы. "Наверно, что-то должно, по идее, измениться. Но здесь прогнозировать... США самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику", - добавил он.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 22:01
Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, заявил Козак
 
Барак ОбамаДжо БайденДмитрий КозакСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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