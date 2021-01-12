https://ria.ru/20210112/donbass-1592789939.html
Козак оценил влияние смены власти в США на урегулирование в Донбассе
Козак оценил влияние смены власти в США на урегулирование в Донбассе
Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", заявил журналистам по итогам встречи... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:06
2021-01-12T22:06
2021-01-12T22:20
барак обама
джо байден
дмитрий козак
сша
берлин (город)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592733322_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_aff03ed73930d371df511854f86de32f.jpg
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", заявил журналистам по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине Дмитрий Козак."Прогнозировать это сложно, идут различные процессы. Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы. При этом они вмешивались не на стороне выигравшего кандидата, поэтому чем они (процессы - ред.) закончатся, я не знаю", - заявил он журналистам.Козак напомнил, что избранный президент Джо Байден активно "курировал" украинское направление внешней политике в администрации Барака Обамы. "Наверно, что-то должно, по идее, измениться. Но здесь прогнозировать... США самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику", - добавил он.
https://ria.ru/20210112/donbass-1592789701.html
сша
берлин (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592733322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9bf9e99cdc0852a0742ebf69a08d26c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барак обама, джо байден, дмитрий козак, сша, берлин (город), украина, в мире