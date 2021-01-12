https://ria.ru/20210112/diplomatiya-1592678632.html

Александр Щетинин: РФ продолжит поддерживать законные власти Венесуэлы

Александр Щетинин: РФ продолжит поддерживать законные власти Венесуэлы

Россия и Венесуэла продолжают развивать политический диалог несмотря на пандемию коронавируса. В частности, Москва и Каракас работают над графиком двусторонних... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:00

2021-01-12T12:00

2021-01-12T12:08

россия

александр щетинин

венесуэла

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592697343_0:216:2048:1368_1920x0_80_0_0_7c3892150e55245f02fe88f7c0e86334.jpg

Россия и Венесуэла продолжают развивать политический диалог несмотря на пандемию коронавируса. В частности, Москва и Каракас работают над графиком двусторонних контактов в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Дипломат также рассказал агентству о сотрудничестве России и ряда стран Южной Америки в борьбе с COVID-19 и о планах Москвы по поддержке Кубы.– В уходящем году, несмотря на пандемию, визиты венесуэльских политиков в Россию продолжились. В частности, вице-президент страны Делси Родригес была в Москве. Планируются ли ответные визиты российских официальных лиц в Каракас в новом году?– 2020 год выдался непростым для большинства стран мира, а для Венесуэлы он стал настоящим испытанием на прочность. Законное правительство вынуждено было противостоять не только коронавирусной инфекции, но и незаконному санкционному давлению США, которое существенно ограничило доступ венесуэльцев к закупкам лекарств, медицинского оборудования и товаров первой необходимости. Несмотря на жесточайшее внешнее давление, 6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы. Венесуэльские власти сделали все возможное для их организации в соответствии с самыми высокими стандартами транспарентности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности. В этом смогла убедиться миссия российских наблюдателей, которая, наряду с другими представителями из порядка 15 стран мира (среди них – Ирландия, Испания, Канада, Колумбия, США, Франция и другие), участвовала в международном сопровождении электорального процесса в Венесуэле. В выборах принял участие широкий круг венесуэльских оппозиционных партий. Это дает основания рассчитывать на то, что обновленная Национальная ассамблея станет репрезентативной площадкой для конструктивного диалога всех политических сил по решению стоящих перед страной задач, преодолению существующих в венесуэльском обществе разногласий в рамках мирного переговорного процесса.Россия продолжит оказывать политическую поддержку законным властям Венесуэлы в духе стратегического партнерства. Между нашими странами налажен подлинно товарищеский политдиалог. Пандемия не смогла помешать его последовательному развитию. Так, в ноябре 2020 года Москву посетила Делси Родригес, летом здесь находился министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В феврале состоялся визит в Каракас Сергея Лаврова.Сейчас мы работаем над планами двусторонних контактов в 2021 году. В частности, в текущем году в Каракасе предстоит провести очередное заседание межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, в рамках которого предполагаем обсудить весь комплекс вопросов торгово-экономического взаимодействия между нашими странами, в том числе в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика.– Ранее ряд СМИ сообщали о том, что российские частные компании могут принимать участие в транспортировке нефти из Венесуэлы. Как Москва прокомментирует эти утверждения?– Российские экономоператоры, также как и компании из других стран, самостоятельно выстраивают свою работу на зарубежных рынках, в том числе в Венесуэле. При реализации совместных проектов они исходят из собственных соображений экономической целесообразности и возможностей, предоставляемых национальным законодательством. В этой связи ваш вопрос лучше адресовать соответствующим российским экономоператорам.Если взглянуть на затронутую проблематику шире, то вся внешнеэкономическая деятельность Венесуэлы сдерживается незаконными односторонними санкциями США. Они препятствуют поставкам венесуэльской нефти на международные рынки, обеспечению населения необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости. Это неизбежно приводит к страданиям простых венесуэльцев, что в условиях пандемии выглядит особенно цинично.– Компания "Татнефть" ранее выразила интерес к работе в Венесуэле, и венесуэльские власти выразили готовность обсудить этот вопрос. Известно ли уже, что это могут быть за проекты? Начались ли предметные переговоры?– Этот вопрос немного пересекается с предыдущим. Со своей стороны отмечу, что правительство Венесуэлы последовательно выступает за развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами, в том числе российскими. В рамках решения этой задачи недавно в Венесуэле был принят так называемый "Антиблокадный закон", призванный способствовать созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в условиях действующих санкций США. В ходе своего визита в Москву исполнительный вице-президент Венесуэлы Родригес провела для представителей российского бизнеса подробную презентацию этого законодательного инструмента и преимуществ, которые он предоставляет.– Ранее глава МИД России Лавров заявил, что ряд стран Латинской Америки ведут переговоры с Россией по поводу использования вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V". Есть уже какая-то конкретика по поставкам и срокам?– Сотрудничество по вопросу совместной борьбы с коронавирусной инфекцией и поставкам разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины "Спутник V" ведется с целым рядом латиноамериканских стран по линии Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ), уполномоченного на продвижение отечественных вакцин на внешние рынки.Венесуэла – первая страна в регионе, которая зарегистрировала на своей территории нашу вакцину и подключилась к проведению ее клинических испытаний. Кстати, в третьей фазе испытаний препарата принял участие сын венесуэльского президента. Двадцать девятого декабря подписано коммерческое соглашение на поставку "Спутник V" для массовой вакцинации населения Венесуэлы (планируется охватить 10 миллионов человек).Аргентина, в свою очередь, стала первым государством в Латинской Америке, подписавшим коммерческий контракт на поставку вакцины "Спутник V". Двадцать четвертого декабря 2020 года в страну прибыли 300 тысяч доз первого компонента вакцины, в январе-марте 2021 года запланированы дополнительные поставки препарата для вакцинации в общей сложности 15 миллионов аргентинцев.По итогам переговоров, проведенных 30 декабря 2020 года в режиме видеоконференции между РФПИ и министерством здравоохранения Боливии, подписан контракт на поставку вакцины "Спутник V" в эту южноамериканскую страну.Представляется важным, что в ходе всех контактов с нашими латиноамериканскими партнерами обсуждается самый широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством в сфере науки, технологий, микробиологии, фармацевтики и других. Со своей стороны оказываем таким переговорным процессам политическую и организационную поддержку.– В начале этого года российский посол на Кубе сообщил, что сумма кредитов, которую Москва планирует выделить Гаване на реализацию совместных проектов, может составить свыше 1 миллиарда евро. Планируется ли выделить новый кредит в 2021 году?– Россию и Кубу традиционно связывают тесные узы дружбы и сотрудничества, основанные на стратегическом характере межгосударственных отношений, которые не подвержены влиянию негативных внешних факторов. Мы – верные союзники и друзья, которые, несмотря ни на какие трудности, уверенно смотрят в будущее и конструктивно работают рука об руку для укрепления всего комплекса многопрофильных двусторонних контактов и поддержания интенсивного диалога на международных и региональных площадках.В прошедшем году мы столкнулись с вызовом глобального масштаба – пандемией новой коронавирусной инфекции. Безусловно, распространение COVID-19 вкупе с беспрецедентным ужесточением торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США сказалось на динамике взаимодействия с Гаваной, в первую очередь в материальной сфере. При этом как истинные партнеры, даже в условиях известных ограничений из-за пандемии, мы не прекращали ни на минуту активную работу по поиску взаимоприемлемых развязок нерешенных вопросов.Подтверждаем неизменный настрой к продолжению плотного сотрудничества с Гаваной на стратегически значимых направлениях: энергетика, транспорт, сельское хозяйство, металлургическая промышленность и прочие. Уверены, что реализация приоритетных совместных проектов в различных областях полностью соответствует обозначенной главами двух государств линии на развитие и укрепление союзнических российско-кубинских отношений.Безусловно, 2020 год знаменовался и радостными событиями. В декабре Куба стала первой страной в регионе, которая получила статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Это несомненно, послужит необходимым импульсом для наращивания взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической области, между островом и странами-членами ЕАЭС. Куба также стала первой страной в регионе, с которой Россия возобновила прямое воздушное авиасообщение по маршруту Москва-Кайо-Коко.Россия и Куба в 2020 году успешно взаимодействовали на мировой арене на основе солидарных подходов к ключевым вопросам глобальной повестки дня, уважения и соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. Мы последовательно выступали против любых проявлений рестрикционных мер в одностороннем порядке в нарушение устава ООН. Будем и впредь неизменно поддерживать наших кубинских друзей в вопросе о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США. Как говорят на Кубе: "Venceremos!" вопреки всем преградам и вызовам, потому что истинные друзья и союзники всегда выходят победителями!

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/mid-1592151335.html

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591494352.html

https://ria.ru/20201208/maduro-1588132484.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр щетинин, венесуэла, интервью