https://ria.ru/20210112/covid-19-1592770229.html

В Италии найдена пациентка, заразившаяся COVID-19 в ноябре 2019 года

В Италии найдена пациентка, заразившаяся COVID-19 в ноябре 2019 года

Исследователи из Миланского университета недавно обнаружили итальянку, проживающую на севере страны, которая заразилась коронавирусом нового типа (COVID-19) еще РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:01

2021-01-12T19:01

2021-01-12T19:01

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МОСКВА, 12 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователи из Миланского университета недавно обнаружили итальянку, проживающую на севере страны, которая заразилась коронавирусом нового типа (COVID-19) еще в ноябре 2019 года, сообщила итальянская ежедневная газета L'UnioneSarda.При взятии биопсии исследователи выявили у 25-летней женщины наличие последовательности генов рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса SARS-CoV-2, датируемых ноябрем 2019 года."Бывают случаи, когда единственным признаком инфекции COVID-19 является кожная патология", -- сообщила газета со ссылкой на Раффаэля Джанотти, который руководил исследованием.В сообщении говорится, что согласно данным мировой литературы, это "старейшее свидетельство наличия вируса SARS-CoV-2 у человека".

https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592370904.html

китай

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миланский университет, китай, италия, в мире