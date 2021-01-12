В Италии найдена пациентка, заразившаяся COVID-19 в ноябре 2019 года
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКонтейнер с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
МОСКВА, 12 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователи из Миланского университета недавно обнаружили итальянку, проживающую на севере страны, которая заразилась коронавирусом нового типа (COVID-19) еще в ноябре 2019 года, сообщила итальянская ежедневная газета L'UnioneSarda.
При взятии биопсии исследователи выявили у 25-летней женщины наличие последовательности генов рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса SARS-CoV-2, датируемых ноябрем 2019 года.
"Бывают случаи, когда единственным признаком инфекции COVID-19 является кожная патология", -- сообщила газета со ссылкой на Раффаэля Джанотти, который руководил исследованием.
"Мне было интересно, сможем ли мы найти доказательства наличия SARS-CoV-2 у пациентов с кожными заболеваниями до начала официально признанной фазы эпидемии", -- отметил Р. Джанотти, добавив, что "мы обнаружили "следы" COVID-19 на коже".
В сообщении говорится, что согласно данным мировой литературы, это "старейшее свидетельство наличия вируса SARS-CoV-2 у человека".