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https://ria.ru/20210112/covid-19-1592770229.html
В Италии найдена пациентка, заразившаяся COVID-19 в ноябре 2019 года
В Италии найдена пациентка, заразившаяся COVID-19 в ноябре 2019 года
Исследователи из Миланского университета недавно обнаружили итальянку, проживающую на севере страны, которая заразилась коронавирусом нового типа (COVID-19) еще РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:01
2021-01-12T19:01
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миланский университет
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в мире
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МОСКВА, 12 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователи из Миланского университета недавно обнаружили итальянку, проживающую на севере страны, которая заразилась коронавирусом нового типа (COVID-19) еще в ноябре 2019 года, сообщила итальянская ежедневная газета L'UnioneSarda.При взятии биопсии исследователи выявили у 25-летней женщины наличие последовательности генов рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса SARS-CoV-2, датируемых ноябрем 2019 года."Бывают случаи, когда единственным признаком инфекции COVID-19 является кожная патология", -- сообщила газета со ссылкой на Раффаэля Джанотти, который руководил исследованием.В сообщении говорится, что согласно данным мировой литературы, это "старейшее свидетельство наличия вируса SARS-CoV-2 у человека".
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миланский университет, китай, италия, в мире

В Италии найдена пациентка, заразившаяся COVID-19 в ноябре 2019 года

19:01 12.01.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКонтейнер с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Контейнер с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 12 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователи из Миланского университета недавно обнаружили итальянку, проживающую на севере страны, которая заразилась коронавирусом нового типа (COVID-19) еще в ноябре 2019 года, сообщила итальянская ежедневная газета L'UnioneSarda.
При взятии биопсии исследователи выявили у 25-летней женщины наличие последовательности генов рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса SARS-CoV-2, датируемых ноябрем 2019 года.
"Бывают случаи, когда единственным признаком инфекции COVID-19 является кожная патология", -- сообщила газета со ссылкой на Раффаэля Джанотти, который руководил исследованием.
"Мне было интересно, сможем ли мы найти доказательства наличия SARS-CoV-2 у пациентов с кожными заболеваниями до начала официально признанной фазы эпидемии", -- отметил Р. Джанотти, добавив, что "мы обнаружили "следы" COVID-19 на коже".
В сообщении говорится, что согласно данным мировой литературы, это "старейшее свидетельство наличия вируса SARS-CoV-2 у человека".
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