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В Самаре построят новый корпус областной детской инфекционной больницы
В Самаре построят новый корпус областной детской инфекционной больницы
Строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы начнется в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:04
2021-01-12T18:04
здоровье - общество
дмитрий азаров
самара
самарская область
общество
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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы начнется в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.Во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главврачом больницы Сергеем Китайчиком планы по развитию медучреждения, а также оценил условия, в которых проходят лечение пациенты.Уточняется, что строительство начнется в марте 2021 года, новый корпус, проект которого разрабатывался вместе с коллективом больницы, планируется открыть в первом квартале 2022 года. "Я считаю, что это один из лучших проектов в России", – цитирует Китайчика пресс-служба.Азаров поставил задачу региональному минстрою в сжатые сроки провести все подготовительные процедуры и приступить к строительству. "Очень важно справиться опережающими темпами и строителей нацелить, чтобы работали качественно и оперативно. Задача – к середине следующего года объект закончить", - подчеркнул губернатор, поручив замминистру строительства лично курировать объект.По информации пресс-службы, Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля жителям Самары и региона. В прошлом году в больнице открыли отделение на 128 коек для лечения людей с COVID-19. По словам главврача больницы, благодаря проведенному в 2012 году ремонту, а также дооборудованию боксов к чемпионату мира по футболу 2018 года, больница была готова к приему больных с коронавирусом. Китайчик также отметил, что у Самарской областной детской инфекционной больницы самая низкая летальность среди всех детских инфекционных больниц страны.Азаров осмотрел инфекционное отделение больницы, где пообщался с больными детьми и их родителями, которые готовятся к выписке после перенесенных респираторных инфекций. Они рассказали, что врачи делали все возможное, чтобы помочь. Губернатор пожелал им здоровья и подарил сладкие подарки для ребят.Китайчик рассказал, что зачастую коронавирусом болеют целыми семьями, поэтому в учреждении лечат и детей, и взрослых. Многие пациенты, которые тяжело переносили инфекцию, отправляются на долечивание в санатории. Отмечается, что впервые такой подход был применен именно в Самарской области по поручению губернатора.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588115885.html
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здоровье - общество, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

В Самаре построят новый корпус областной детской инфекционной больницы

18:04 12.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы начнется в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главврачом больницы Сергеем Китайчиком планы по развитию медучреждения, а также оценил условия, в которых проходят лечение пациенты.

"При поддержке губернатора обновление главной детской "инфекционки" продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство начнется в марте 2021 года, новый корпус, проект которого разрабатывался вместе с коллективом больницы, планируется открыть в первом квартале 2022 года. "Я считаю, что это один из лучших проектов в России", – цитирует Китайчика пресс-служба.
Азаров поставил задачу региональному минстрою в сжатые сроки провести все подготовительные процедуры и приступить к строительству. "Очень важно справиться опережающими темпами и строителей нацелить, чтобы работали качественно и оперативно. Задача – к середине следующего года объект закончить", - подчеркнул губернатор, поручив замминистру строительства лично курировать объект.
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По информации пресс-службы, Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля жителям Самары и региона. В прошлом году в больнице открыли отделение на 128 коек для лечения людей с COVID-19. По словам главврача больницы, благодаря проведенному в 2012 году ремонту, а также дооборудованию боксов к чемпионату мира по футболу 2018 года, больница была готова к приему больных с коронавирусом. Китайчик также отметил, что у Самарской областной детской инфекционной больницы самая низкая летальность среди всех детских инфекционных больниц страны.
Азаров осмотрел инфекционное отделение больницы, где пообщался с больными детьми и их родителями, которые готовятся к выписке после перенесенных респираторных инфекций. Они рассказали, что врачи делали все возможное, чтобы помочь. Губернатор пожелал им здоровья и подарил сладкие подарки для ребят.
Китайчик рассказал, что зачастую коронавирусом болеют целыми семьями, поэтому в учреждении лечат и детей, и взрослых. Многие пациенты, которые тяжело переносили инфекцию, отправляются на долечивание в санатории. Отмечается, что впервые такой подход был применен именно в Самарской области по поручению губернатора.
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