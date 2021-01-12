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В Подмосковье продлили блокировку проездных студентов вузов

В Подмосковье продлили блокировку проездных студентов вузов

Проездные студентов вузов Подмосковья останутся заблокированы по 6 февраля включительно, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:46

2021-01-12T10:46

2021-01-12T11:46

андрей воробьев

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московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Проездные студентов вузов Подмосковья останутся заблокированы по 6 февраля включительно, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева."Андрей Воробьёв подписал постановление, прекращающее действие ряда ограничений в Московской области. В Московской области продолжают действовать ограничения: дистанционное обучение в высших учебных заведениях продлится до 06.02.2021. При этом будут заблокированы карты студентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 13 января в Подмосковье перестает действовать дистанционное обучение в средних профессиональных учебных заведениях, карты их учащихся будут разблокированы. Социальные карты жителей старше 65 лет также разблокируют.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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