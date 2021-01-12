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Холодный расчет: как вести себя на льду, чтобы не погибнуть
Холодный расчет: как вести себя на льду, чтобы не погибнуть
Зимой замерзшие пруды и реки привлекают внимание любителей покататься на коньках, порыбачить или же просто прогуляться по затвердевшей глади. К сожалению, люди... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:48
2021-01-12T12:49
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Зимой замерзшие пруды и реки привлекают внимание любителей покататься на коньках, порыбачить или же просто прогуляться по затвердевшей глади. К сожалению, люди часто выходят на лед, пренебрегая всеми правилами безопасности. Как вести себя на льду и что делать, если провалился, читателям напомнили московские спасатели.Ошибочный прогнозВ первую очередь не стоит думать, что если вы видите на пруду лед, то по нему уже можно ходить. По его словам, спасатели ежедневно проводят контроль ледовой обстановки на подведомственных им водоемах, используя специальное оборудование, начиная от эхолотов и заканчивая бурением лунок. "Люди все равно идут на лед. Мы их прогнать не можем, а предупредить и спасти – вполне", – говорит Черногоров. Предупрежден – значит спасенОриентиры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит, довольно просты. Это цвет льда и температура, которая была накануне. В случае если вы все-таки вышли на лед и, отойдя от берега, поняли, что он довольно хрупкий, то аккуратно нужно вернуться обратно. Причем той же дорогой, что и ранее. Алгоритм спасенияВ случае если вы все-таки провалились под лед, то сначала попытайтесь зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – кричите и размахивайте руками. Также можно попытаться позвонить по телефону, если, конечно, он в рабочем состоянии, и у вас есть возможность быстро набрать номер службы спасения "112". Если вы брали с собой палку для простукивания льда перед прогулкой, то она вам может помочь: расположите ее перпендикулярно полынье и, упираясь в кромку льда, выбирайтесь на лед. После чего, не вставая на ноги, чтобы распределить вес тела и увеличить тем самым пятно контакта, перекатывайтесь подальше от места провала. Как только вы очутились на берегу, сразу начинайте разогревать организм, чтобы не допустить переохлаждения. Если есть кровотечение (например, из-за того, что голыми руками вы цеплялись за острую кромку льда), то необходимо попытаться его остановить. По возможности снимите с себя всю мокрую, стесняющую движения одежду. Для разогрева тела помогут физические нагрузки: приседания, отжимания, бег, растирания. В этом кроется важный смысл – продолжение движения позволит разогнать кровь по организму и предотвратит переохлаждение. Вместе с этим продолжайте кричать и подавать сигналы о помощи.Безопасная альтернативаВ целом замерзшие пруды и реки не стоит использовать в качестве катков или мест для прогулок. Уж лучше предпочесть специально оборудованные городские катки. В Москве этой зимой будут доступны почти 1,5 тысячи катков. Новые ледовые площадки заработают на Ореховом бульваре, Мичуринском проспекте, Старокачаловской и Тамбовской улицах, в парке "Дубки", в Лазоревом проезде, а также на Каширском и Варшавском шоссе.Самые большие ледовые арены с искусственным покрытием можно будет посетить в Парке Горького, на ВДНХ, в ландшафтном парке "Митино" и на Коломенской набережной.
https://realty.ria.ru/20181224/1548541475.html
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Холодный расчет: как вести себя на льду, чтобы не погибнуть

12:48 12.01.2021 (обновлено: 12:49 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
Мужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Зимой замерзшие пруды и реки привлекают внимание любителей покататься на коньках, порыбачить или же просто прогуляться по затвердевшей глади. К сожалению, люди часто выходят на лед, пренебрегая всеми правилами безопасности. Как вести себя на льду и что делать, если провалился, читателям напомнили московские спасатели.

Ошибочный прогноз

В первую очередь не стоит думать, что если вы видите на пруду лед, то по нему уже можно ходить.
"При погоде, когда днем около нуля, а ночью совсем небольшой минус, на лед категорически не стоит выходить. В некоторых местах уже наблюдаются трещины, полынья, к тому же снег прикрывает опасные места. На глаз вы не сможете понять, толстый лед или нет. И уж тем более я не рекомендую проверять это ударом ноги", – инструктирует начальник поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" Ярослав Черногоров.
© РИА Новости / Павел ЛисицынЛюбители зимнего плавания из клуба моржей "Белый Медведь" готовят прорубь к купанию на пруду в Екатеринбурге
Любители зимнего плавания из клуба моржей Белый Медведь готовят прорубь к купанию на пруду в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Чтобы образовался крепкий слой льда, нужна среднесуточная температура минус 10 градусов на протяжении 3-4 дней. Это позволит образоваться твердому льду, который гарантированно выдержит человека. "Минимальная толщина льда, чтобы не провалиться, должна быть не менее 7 сантиметров", – уточняет специалист.
По его словам, спасатели ежедневно проводят контроль ледовой обстановки на подведомственных им водоемах, используя специальное оборудование, начиная от эхолотов и заканчивая бурением лунок.
"Люди все равно идут на лед. Мы их прогнать не можем, а предупредить и спасти – вполне", – говорит Черногоров.

Предупрежден – значит спасен

Ориентиры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит, довольно просты. Это цвет льда и температура, которая была накануне.
"Цвет льда не должен быть с желтым, зеленым или темно-серым оттенком. Идеальный лед – прозрачный голубой. Если есть подтеки и разводы других цветов, это говорит о том, что лед поменял свою структуру и стал пористым, рыхлым, слоистым и уже небезопасен. Про плюсовую и слабую температуру воздуха и говорить не стоит, это и так очевидно", – объясняет начальник спасательной станции.
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Девушки фотографируются на Чистых прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Алгоритм спасения

В случае если вы все-таки провалились под лед, то сначала попытайтесь зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – кричите и размахивайте руками. Также можно попытаться позвонить по телефону, если, конечно, он в рабочем состоянии, и у вас есть возможность быстро набрать номер службы спасения "112".
Если вы брали с собой палку для простукивания льда перед прогулкой, то она вам может помочь: расположите ее перпендикулярно полынье и, упираясь в кромку льда, выбирайтесь на лед. После чего, не вставая на ноги, чтобы распределить вес тела и увеличить тем самым пятно контакта, перекатывайтесь подальше от места провала.
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Как только вы очутились на берегу, сразу начинайте разогревать организм, чтобы не допустить переохлаждения. Если есть кровотечение (например, из-за того, что голыми руками вы цеплялись за острую кромку льда), то необходимо попытаться его остановить. По возможности снимите с себя всю мокрую, стесняющую движения одежду.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Для разогрева тела помогут физические нагрузки: приседания, отжимания, бег, растирания. В этом кроется важный смысл – продолжение движения позволит разогнать кровь по организму и предотвратит переохлаждение. Вместе с этим продолжайте кричать и подавать сигналы о помощи.

Безопасная альтернатива

В целом замерзшие пруды и реки не стоит использовать в качестве катков или мест для прогулок. Уж лучше предпочесть специально оборудованные городские катки.
В Москве этой зимой будут доступны почти 1,5 тысячи катков. Новые ледовые площадки заработают на Ореховом бульваре, Мичуринском проспекте, Старокачаловской и Тамбовской улицах, в парке "Дубки", в Лазоревом проезде, а также на Каширском и Варшавском шоссе.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтдыхающий катается на льду открывшегося катка "Южный плюс" в Лужниках
Отдыхающий катается на льду открывшегося катка Южный плюс в Лужниках - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самые большие ледовые арены с искусственным покрытием можно будет посетить в Парке Горького, на ВДНХ, в ландшафтном парке "Митино" и на Коломенской набережной.
 
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