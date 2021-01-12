https://ria.ru/20210112/bezopasnost-1592701244.html

Холодный расчет: как вести себя на льду, чтобы не погибнуть

Холодный расчет: как вести себя на льду, чтобы не погибнуть

Зимой замерзшие пруды и реки привлекают внимание любителей покататься на коньках, порыбачить или же просто прогуляться по затвердевшей глади. К сожалению, люди... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:48

2021-01-12T12:48

2021-01-12T12:49

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Зимой замерзшие пруды и реки привлекают внимание любителей покататься на коньках, порыбачить или же просто прогуляться по затвердевшей глади. К сожалению, люди часто выходят на лед, пренебрегая всеми правилами безопасности. Как вести себя на льду и что делать, если провалился, читателям напомнили московские спасатели.Ошибочный прогнозВ первую очередь не стоит думать, что если вы видите на пруду лед, то по нему уже можно ходить. По его словам, спасатели ежедневно проводят контроль ледовой обстановки на подведомственных им водоемах, используя специальное оборудование, начиная от эхолотов и заканчивая бурением лунок. "Люди все равно идут на лед. Мы их прогнать не можем, а предупредить и спасти – вполне", – говорит Черногоров. Предупрежден – значит спасенОриентиры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит, довольно просты. Это цвет льда и температура, которая была накануне. В случае если вы все-таки вышли на лед и, отойдя от берега, поняли, что он довольно хрупкий, то аккуратно нужно вернуться обратно. Причем той же дорогой, что и ранее. Алгоритм спасенияВ случае если вы все-таки провалились под лед, то сначала попытайтесь зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – кричите и размахивайте руками. Также можно попытаться позвонить по телефону, если, конечно, он в рабочем состоянии, и у вас есть возможность быстро набрать номер службы спасения "112". Если вы брали с собой палку для простукивания льда перед прогулкой, то она вам может помочь: расположите ее перпендикулярно полынье и, упираясь в кромку льда, выбирайтесь на лед. После чего, не вставая на ноги, чтобы распределить вес тела и увеличить тем самым пятно контакта, перекатывайтесь подальше от места провала. Как только вы очутились на берегу, сразу начинайте разогревать организм, чтобы не допустить переохлаждения. Если есть кровотечение (например, из-за того, что голыми руками вы цеплялись за острую кромку льда), то необходимо попытаться его остановить. По возможности снимите с себя всю мокрую, стесняющую движения одежду. Для разогрева тела помогут физические нагрузки: приседания, отжимания, бег, растирания. В этом кроется важный смысл – продолжение движения позволит разогнать кровь по организму и предотвратит переохлаждение. Вместе с этим продолжайте кричать и подавать сигналы о помощи.Безопасная альтернативаВ целом замерзшие пруды и реки не стоит использовать в качестве катков или мест для прогулок. Уж лучше предпочесть специально оборудованные городские катки. В Москве этой зимой будут доступны почти 1,5 тысячи катков. Новые ледовые площадки заработают на Ореховом бульваре, Мичуринском проспекте, Старокачаловской и Тамбовской улицах, в парке "Дубки", в Лазоревом проезде, а также на Каширском и Варшавском шоссе.Самые большие ледовые арены с искусственным покрытием можно будет посетить в Парке Горького, на ВДНХ, в ландшафтном парке "Митино" и на Коломенской набережной.

https://realty.ria.ru/20181224/1548541475.html

https://ria.ru/20201110/spasateli-1583751025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество