Холодный расчет: как вести себя на льду, чтобы не погибнуть
12:48 12.01.2021 (обновлено: 12:49 12.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
Зимой замерзшие пруды и реки привлекают внимание любителей покататься на коньках, порыбачить или же просто прогуляться по затвердевшей глади. К сожалению, люди часто выходят на лед, пренебрегая всеми правилами безопасности. Как вести себя на льду и что делать, если провалился, читателям напомнили московские спасатели.
Ошибочный прогноз
В первую очередь не стоит думать, что если вы видите на пруду лед, то по нему уже можно ходить.
"При погоде, когда днем около нуля, а ночью совсем небольшой минус, на лед категорически не стоит выходить. В некоторых местах уже наблюдаются трещины, полынья, к тому же снег прикрывает опасные места. На глаз вы не сможете понять, толстый лед или нет. И уж тем более я не рекомендую проверять это ударом ноги", – инструктирует начальник поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" Ярослав Черногоров.
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Чтобы образовался крепкий слой льда, нужна среднесуточная температура минус 10 градусов на протяжении 3-4 дней. Это позволит образоваться твердому льду, который гарантированно выдержит человека. "Минимальная толщина льда, чтобы не провалиться, должна быть не менее 7 сантиметров", – уточняет специалист.
По его словам, спасатели ежедневно проводят контроль ледовой обстановки на подведомственных им водоемах, используя специальное оборудование, начиная от эхолотов и заканчивая бурением лунок.
"Люди все равно идут на лед. Мы их прогнать не можем, а предупредить и спасти – вполне", – говорит Черногоров.
Предупрежден – значит спасен
Ориентиры, по которым можно понять, что на лед выходить точно не стоит, довольно просты. Это цвет льда и температура, которая была накануне.
"Цвет льда не должен быть с желтым, зеленым или темно-серым оттенком. Идеальный лед – прозрачный голубой. Если есть подтеки и разводы других цветов, это говорит о том, что лед поменял свою структуру и стал пористым, рыхлым, слоистым и уже небезопасен. Про плюсовую и слабую температуру воздуха и говорить не стоит, это и так очевидно", – объясняет начальник спасательной станции.
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В случае если вы все-таки вышли на лед и, отойдя от берега, поняли, что он довольно хрупкий, то аккуратно нужно вернуться обратно. Причем той же дорогой, что и ранее.
Алгоритм спасения
В случае если вы все-таки провалились под лед, то сначала попытайтесь зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи – кричите и размахивайте руками. Также можно попытаться позвонить по телефону, если, конечно, он в рабочем состоянии, и у вас есть возможность быстро набрать номер службы спасения "112".
Если вы брали с собой палку для простукивания льда перед прогулкой, то она вам может помочь: расположите ее перпендикулярно полынье и, упираясь в кромку льда, выбирайтесь на лед. После чего, не вставая на ноги, чтобы распределить вес тела и увеличить тем самым пятно контакта, перекатывайтесь подальше от места провала.
Как только вы очутились на берегу, сразу начинайте разогревать организм, чтобы не допустить переохлаждения. Если есть кровотечение (например, из-за того, что голыми руками вы цеплялись за острую кромку льда), то необходимо попытаться его остановить. По возможности снимите с себя всю мокрую, стесняющую движения одежду.
Для разогрева тела помогут физические нагрузки: приседания, отжимания, бег, растирания. В этом кроется важный смысл – продолжение движения позволит разогнать кровь по организму и предотвратит переохлаждение. Вместе с этим продолжайте кричать и подавать сигналы о помощи.
Безопасная альтернатива
В целом замерзшие пруды и реки не стоит использовать в качестве катков или мест для прогулок. Уж лучше предпочесть специально оборудованные городские катки.
В Москве этой зимой будут доступны почти 1,5 тысячи катков. Новые ледовые площадки заработают на Ореховом бульваре, Мичуринском проспекте, Старокачаловской и Тамбовской улицах, в парке "Дубки", в Лазоревом проезде, а также на Каширском и Варшавском шоссе.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтдыхающий катается на льду открывшегося катка "Южный плюс" в Лужниках
Самые большие ледовые арены с искусственным покрытием можно будет посетить в Парке Горького, на ВДНХ, в ландшафтном парке "Митино" и на Коломенской набережной.