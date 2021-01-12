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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/bayden-1592652513.html
Меры безопасности к инаугурации Байдена начнут принимать на неделю раньше
Меры безопасности к инаугурации Байдена начнут принимать на неделю раньше
Министерство внутренней безопасности США начнет связанные с инаугурацией Джо Байдена меры безопасности с 13 января вместо 19 января, заявил и.о. министра Чед... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:11
2021-01-12T00:21
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
министерство внутренней безопасности сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США начнет связанные с инаугурацией Джо Байдена меры безопасности с 13 января вместо 19 января, заявил и.о. министра Чед Вулф.По его словам, продолжится координация на федеральном и местном уровне.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, джо байден, сша, в мире

Меры безопасности к инаугурации Байдена начнут принимать на неделю раньше

00:11 12.01.2021 (обновлено: 00:21 12.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США начнет связанные с инаугурацией Джо Байдена меры безопасности с 13 января вместо 19 января, заявил и.о. министра Чед Вулф.
"В свете событий последней недели… я распорядился, чтобы Секретная служба США начала операции по обеспечению специальных мероприятий по национальной безопасности перед инаугурацией 2021 года со среды 13 января вместо 19 января", - говорится в заявлении Вулфа.
По его словам, продолжится координация на федеральном и местном уровне.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампМинистерство внутренней безопасности СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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