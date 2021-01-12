https://ria.ru/20210112/bayden-1592652513.html

Меры безопасности к инаугурации Байдена начнут принимать на неделю раньше

Меры безопасности к инаугурации Байдена начнут принимать на неделю раньше

Министерство внутренней безопасности США начнет связанные с инаугурацией Джо Байдена меры безопасности с 13 января вместо 19 января, заявил и.о. министра Чед... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:11

2021-01-12T00:11

2021-01-12T00:21

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США начнет связанные с инаугурацией Джо Байдена меры безопасности с 13 января вместо 19 января, заявил и.о. министра Чед Вулф.По его словам, продолжится координация на федеральном и местном уровне.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210111/bayden-1592647068.html

сша

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дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, джо байден, сша, в мире