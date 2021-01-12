Меры безопасности к инаугурации Байдена начнут принимать на неделю раньше
00:11 12.01.2021 (обновлено: 00:21 12.01.2021)
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США начнет связанные с инаугурацией Джо Байдена меры безопасности с 13 января вместо 19 января, заявил и.о. министра Чед Вулф.
"В свете событий последней недели… я распорядился, чтобы Секретная служба США начала операции по обеспечению специальных мероприятий по национальной безопасности перед инаугурацией 2021 года со среды 13 января вместо 19 января", - говорится в заявлении Вулфа.
По его словам, продолжится координация на федеральном и местном уровне.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.