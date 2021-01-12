https://ria.ru/20210112/balbek-1592788796.html

Бальбек назвал словоблудием идею "помощи" Великобритании по Крыму

Бальбек назвал словоблудием идею "помощи" Великобритании по Крыму

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал словоблудием намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T21:52

2021-01-12T21:52

2021-01-12T21:52

руслан бальбек

великобритания

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал словоблудием намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины.Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины."Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, её отсутствие. Британия чётко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова - всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене", - сказал Бальбек РИА Новости.Он отметил, что сейчас найдутся те, кто готов фиксировать на крымском полуострове какие-то нарушения и "якобы желание крымских татар вернуться на Украину". Однако, по словам Бальбека, все это - театр лицедеев, чтобы публика посмеялась и поаплодировала."Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим", - заключил депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210112/krym-1592788361.html

https://ria.ru/20210112/krym-1592653426.html

великобритания

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, великобритания, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире