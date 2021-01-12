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Бальбек назвал словоблудием идею "помощи" Великобритании по Крыму
Бальбек назвал словоблудием идею "помощи" Великобритании по Крыму
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал словоблудием намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T21:52
2021-01-12T21:52
руслан бальбек
великобритания
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал словоблудием намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины.Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины."Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, её отсутствие. Британия чётко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова - всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене", - сказал Бальбек РИА Новости.Он отметил, что сейчас найдутся те, кто готов фиксировать на крымском полуострове какие-то нарушения и "якобы желание крымских татар вернуться на Украину". Однако, по словам Бальбека, все это - театр лицедеев, чтобы публика посмеялась и поаплодировала."Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим", - заключил депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210112/krym-1592788361.html
https://ria.ru/20210112/krym-1592653426.html
великобритания
республика крым
севастополь
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руслан бальбек, великобритания, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Бальбек назвал словоблудием идею "помощи" Великобритании по Крыму

21:52 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал словоблудием намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины.
Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины.
"Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, её отсутствие. Британия чётко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова - всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что сейчас найдутся те, кто готов фиксировать на крымском полуострове какие-то нарушения и "якобы желание крымских татар вернуться на Украину". Однако, по словам Бальбека, все это - театр лицедеев, чтобы публика посмеялась и поаплодировала.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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"Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим", - заключил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Руслан БальбекВеликобританияРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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