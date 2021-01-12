https://ria.ru/20210112/argentina-1592747765.html

В Аргентине отказались от идеи прививать одним компонентом "Спутника V"

В Аргентине отказались от идеи прививать одним компонентом "Спутника V"

Минздрав Аргентины отказался от идеи прививать граждан только одной дозой вакцины от коронавируса, требующей двух доз, сообщила замглавы министерства Карла... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:11

2021-01-12T17:11

2021-01-12T17:11

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 янв - РИА Новости. Минздрав Аргентины отказался от идеи прививать граждан только одной дозой вакцины от коронавируса, требующей двух доз, сообщила замглавы министерства Карла Виссотти.Накануне Виссотти, отвечающая за вакцинацию в Аргентине, сообщила, что власти рассматривают возможность привить граждан лишь одной дозой, чтобы вакцинировать как можно больше людей, а когда эпидемия будет под контролем, ввести вторую дозу."Вакцина "Спутник V" единственная, чья схема вакцинации располагает двумя компонентами, сначала (вводится) компонент Ad26, а затем с минимальным интервалом в 21 день второй компонент Ad5. Аргентина намерена следовать этим указаниям", - написала замглавы Минздрава в Twitter.Она напомнила, что правительство приобрело у РФПИ 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" для вакцинации 30 миллионов человек, вакцину ввезут в страну в ближайшие месяцы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, в мире