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Представитель талибов рассказал о теме новых межафганских переговорах
Представитель талибов рассказал о теме новых межафганских переговорах
Вопрос прекращения огня будет обсуждаться на межафганских переговорах, но для его установления пока условий нет, заявил в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:39
2021-01-12T14:39
доха
катар
талибан
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопрос прекращения огня будет обсуждаться на межафганских переговорах, но для его установления пока условий нет, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.По его словам, говорить о темах следующего раунда межафганских переговоров в Дохе можно будет, когда он начнется."Вопрос прекращения огня - это одна из тем, которые будут обсуждаться... Когда он будет обсуждаться, предстоит решить обеим командам переговорщиков", - заявил Муджахид."Но могу сказать, что пока для него условий нет. Для этого должна быть уверенность, мы должны быть уверены, что другая сторона также серьезно настроена на мир", - заявил представитель талибов.В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20201124/afganistan-1586149231.html
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доха, катар, талибан, в мире

Представитель талибов рассказал о теме новых межафганских переговорах

14:39 12.01.2021
 
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, FileЧлены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
Члены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопрос прекращения огня будет обсуждаться на межафганских переговорах, но для его установления пока условий нет, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
По его словам, говорить о темах следующего раунда межафганских переговоров в Дохе можно будет, когда он начнется.
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"Вопрос прекращения огня - это одна из тем, которые будут обсуждаться... Когда он будет обсуждаться, предстоит решить обеим командам переговорщиков", - заявил Муджахид.
"Но могу сказать, что пока для него условий нет. Для этого должна быть уверенность, мы должны быть уверены, что другая сторона также серьезно настроена на мир", - заявил представитель талибов.
В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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