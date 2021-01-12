https://ria.ru/20210112/afganistan-1592723550.html
Представитель талибов рассказал о теме новых межафганских переговорах
Представитель талибов рассказал о теме новых межафганских переговорах
Вопрос прекращения огня будет обсуждаться на межафганских переговорах, но для его установления пока условий нет, заявил в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:39
2021-01-12T14:39
2021-01-12T14:39
доха
катар
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101801/73/1018017396_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_ce18b75d4cf81989e90701ec929a3af2.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопрос прекращения огня будет обсуждаться на межафганских переговорах, но для его установления пока условий нет, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.По его словам, говорить о темах следующего раунда межафганских переговоров в Дохе можно будет, когда он начнется."Вопрос прекращения огня - это одна из тем, которые будут обсуждаться... Когда он будет обсуждаться, предстоит решить обеим командам переговорщиков", - заявил Муджахид."Но могу сказать, что пока для него условий нет. Для этого должна быть уверенность, мы должны быть уверены, что другая сторона также серьезно настроена на мир", - заявил представитель талибов.В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20201124/afganistan-1586149231.html
https://ria.ru/20210112/afganistan-1592720843.html
доха
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/101801/73/1018017396_525:0:2661:1602_1920x0_80_0_0_b0b15ce9372600161d95f44d43ec772e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доха, катар, талибан, в мире
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопрос прекращения огня будет обсуждаться на межафганских переговорах, но для его установления пока условий нет, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
По его словам, говорить о темах следующего раунда межафганских переговоров в Дохе
можно будет, когда он начнется.
"Вопрос прекращения огня - это одна из тем, которые будут обсуждаться... Когда он будет обсуждаться, предстоит решить обеим командам переговорщиков", - заявил Муджахид.
"Но могу сказать, что пока для него условий нет. Для этого должна быть уверенность, мы должны быть уверены, что другая сторона также серьезно настроена на мир", - заявил представитель талибов.
В столице Катара
Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном
" стартовали мирные переговоры.