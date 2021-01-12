https://ria.ru/20210112/afganistan-1592720843.html
Талибы намерены выполнить соглашение с США
Талибы намерены выполнить соглашение с США
Дохийское соглашение с США способствует урегулированию в Афганистане, администрации Джозефа Байдена нужно его реализовать, талибы в свою очередь намерены... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:25
2021-01-12T14:25
2021-01-12T14:25
дональд трамп
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дохийское соглашение с США способствует урегулированию в Афганистане, администрации Джозефа Байдена нужно его реализовать, талибы в свою очередь намерены выполнить его полностью, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.Он подчеркнул, что изначально инициатором соглашения выступили США. "Те, кто вел с нами переговоры и достиг соглашения, были стратегами, представителями ключевых американских институтов. Америка нуждалась в этом соглашении", - сказал представитель талибов. При этом Муджахид отметил, что Байден еще ни разу публично не делал комментарии относительно соглашения."Дохийское соглашение - это разумный способ для того, чтобы покончить с войной. Оно должно быть реализовано, следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться", - сказал Муджахид."В любом случае, мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем. Мы продолжим следить за выполнением этого соглашения, наши усилия будут заключаться в его полном выполнении, это соглашение отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и афганского народа", - добавил представитель талибов.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью РИА Новости не исключил, что избранный президент США Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут кардинальные перемены.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
https://ria.ru/20210112/kabulov-1592686215.html
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дональд трамп, замир кабулов, афганистан, катар, талибан, сша, в мире
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Дохийское соглашение с США
способствует урегулированию в Афганистане
, администрации Джозефа Байдена нужно его реализовать, талибы в свою очередь намерены выполнить его полностью, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
Он подчеркнул, что изначально инициатором соглашения выступили США. "Те, кто вел с нами переговоры и достиг соглашения, были стратегами, представителями ключевых американских институтов. Америка нуждалась в этом соглашении", - сказал представитель талибов. При этом Муджахид отметил, что Байден еще ни разу публично не делал комментарии относительно соглашения.
"Дохийское соглашение - это разумный способ для того, чтобы покончить с войной. Оно должно быть реализовано, следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться", - сказал Муджахид.
"В любом случае, мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем. Мы продолжим следить за выполнением этого соглашения, наши усилия будут заключаться в его полном выполнении, это соглашение отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и афганского народа", - добавил представитель талибов.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
в интервью РИА Новости не исключил, что избранный президент США Байден может скорректировать решение Дональда Трампа
об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут кардинальные перемены.
В 2020 году в Катаре
США и афганская радикальная группировка "Талибан
" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.