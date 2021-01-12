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Талибы намерены выполнить соглашение с США
Талибы намерены выполнить соглашение с США
Дохийское соглашение с США способствует урегулированию в Афганистане, администрации Джозефа Байдена нужно его реализовать, талибы в свою очередь намерены... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:25
2021-01-12T14:25
дональд трамп
замир кабулов
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дохийское соглашение с США способствует урегулированию в Афганистане, администрации Джозефа Байдена нужно его реализовать, талибы в свою очередь намерены выполнить его полностью, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.Он подчеркнул, что изначально инициатором соглашения выступили США. "Те, кто вел с нами переговоры и достиг соглашения, были стратегами, представителями ключевых американских институтов. Америка нуждалась в этом соглашении", - сказал представитель талибов. При этом Муджахид отметил, что Байден еще ни разу публично не делал комментарии относительно соглашения."Дохийское соглашение - это разумный способ для того, чтобы покончить с войной. Оно должно быть реализовано, следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться", - сказал Муджахид."В любом случае, мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем. Мы продолжим следить за выполнением этого соглашения, наши усилия будут заключаться в его полном выполнении, это соглашение отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и афганского народа", - добавил представитель талибов.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью РИА Новости не исключил, что избранный президент США Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут кардинальные перемены.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
https://ria.ru/20210112/kabulov-1592686215.html
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дональд трамп, замир кабулов, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Талибы намерены выполнить соглашение с США

14:25 12.01.2021
 
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / File
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дохийское соглашение с США способствует урегулированию в Афганистане, администрации Джозефа Байдена нужно его реализовать, талибы в свою очередь намерены выполнить его полностью, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
Он подчеркнул, что изначально инициатором соглашения выступили США. "Те, кто вел с нами переговоры и достиг соглашения, были стратегами, представителями ключевых американских институтов. Америка нуждалась в этом соглашении", - сказал представитель талибов. При этом Муджахид отметил, что Байден еще ни разу публично не делал комментарии относительно соглашения.
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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"Дохийское соглашение - это разумный способ для того, чтобы покончить с войной. Оно должно быть реализовано, следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться", - сказал Муджахид.
"В любом случае, мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем. Мы продолжим следить за выполнением этого соглашения, наши усилия будут заключаться в его полном выполнении, это соглашение отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и афганского народа", - добавил представитель талибов.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью РИА Новости не исключил, что избранный президент США Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут кардинальные перемены.
В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Дональд ТрампЗамир КабуловАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
 
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