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Сергей Зверев планирует баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии
Сергей Зверев планирует баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии
Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:56
2021-01-11T19:18
сергей зверев (стилист)
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политика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает."Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. &lt;...&gt; Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", — сказал Зверев.По его словам, на данный момент у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская."И, наверное, все-таки мне придется вернуться в Москву, чтобы встретиться с представителями этих партий — поговорить, пообщаться, чтобы это было не по телефону. И тогда я приму решение. Но можно идти (и) самовыдвиженцем", — подчеркнул Зверев.Также он рассказал, что в Бурятии посетил много мероприятий, был в детском театре, цирке, театре драмы, общался с народом, был в глубинке, виделся с митрополитом."Меня потрясло увиденное, потому что Бурятия — это уникальное место, это что-то такое еще нетронутое, здесь же огромное количество минеральных вод, целебных и священных источников. Это все на благо и здоровье народа. Сейчас мы развиваем экологический туризм в регионе. В мире нет таких источников, как здесь. Поэтому хочется, чтобы у наших людей была возможность полечиться или поправить свое здоровье", — поделился собеседник агентства.Зверев — абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, почетный профессор государственного Киевского национального университета культуры и искусств.
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сергей зверев (стилист), госдума рф, москва, политика

Сергей Зверев планирует баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии

17:56 11.01.2021 (обновлено: 19:18 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСергей Зверев
Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает.
"Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. <...> Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", — сказал Зверев.
По его словам, на данный момент у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская.
"И, наверное, все-таки мне придется вернуться в Москву, чтобы встретиться с представителями этих партий — поговорить, пообщаться, чтобы это было не по телефону. И тогда я приму решение. Но можно идти (и) самовыдвиженцем", — подчеркнул Зверев.
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Также он рассказал, что в Бурятии посетил много мероприятий, был в детском театре, цирке, театре драмы, общался с народом, был в глубинке, виделся с митрополитом.
"Меня потрясло увиденное, потому что Бурятия — это уникальное место, это что-то такое еще нетронутое, здесь же огромное количество минеральных вод, целебных и священных источников. Это все на благо и здоровье народа. Сейчас мы развиваем экологический туризм в регионе. В мире нет таких источников, как здесь. Поэтому хочется, чтобы у наших людей была возможность полечиться или поправить свое здоровье", — поделился собеседник агентства.
Зверев — абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, почетный профессор государственного Киевского национального университета культуры и искусств.
 
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